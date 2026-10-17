20-metis talentas sustabdė Medvedevą: ATP 1000 turnyre laukia ispaniškas finalas

Pirmajame pusfinalyje A. Davidovičius Fokina po atkaklios kovos 5:7, 6:4, 6:3 palaužė favoritą vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-2). Kitame pusfinalyje R. Jodaras 6:3, 6:4 nugalėjo dešimčia metų vyresnį D. Medvedevą. Rusas prarado galimybę antrą kartą karjeroje triumfuoti Šanchajuje – šį turnyrą jis laimėjo 2019 metais.
Antrasis pusfinalis prasidėjo itin atkakliai – pirmasis geimas truko net 13 minučių. Vėliau abu tenisininkai keitėsi laimėtomis varžovo padavimų serijomis, o ilgi ir sunkūs apsikeitimai smūgiais pareikalavo daug jėgų. D. Medvedevas, 2021 metų „US Open“ čempionas, pirmajame sete išsigelbėjo nuo keturių „set pointų“, tačiau R. Jodaras galiausiai išnaudojo penktąją galimybę ir laimėjo setą, kai rusas smūgiavo kamuoliuką už galinės linijos.
Prieš antrąjį setą ispanui prireikė medicininės pertraukėlės, tačiau grįžęs į kortą jis išlaikė aukštą žaidimo lygį ir iškart išsiveržė į priekį 2:0.
Rusas buvo išlyginęs rezultatą, bet vėliau lemiamu momentu D. Medvedevas suklydo padarydamas dvigubą klaidą, o R. Jodaras tuo pasinaudojo ir išsiveržė į priekį 4:3. Rusas dar laimėjo vieną geimą, sumažindamas atsilikimą iki 4:5, tačiau ispanas užtikrintai užbaigė susitikimą ir žengė į finalą.
R. Jodaras šį sezoną pradėjo būdamas 168-oje pasaulio reitingo vietoje, o dabar užima 13-ąją. Ispanui tai bus pirmasis karjeros finalas ATP 1000 serijos turnyre.
„Buvo labai smagu, nors Medvedevas privertė gerokai paplušėti dėl pergalės. Visi geimai buvo labai atkaklūs“, – po pergalės sakė R. Jodaras.
Tenisininkas džiaugėsi ir tuo, kaip sužaidė svarbiausiais momentais, pabrėždamas, kad parodė geriausią savo žaidimą.
Finalą sekmadienį nuo 11.30 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.
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