Zverevas po nesėkmės Šanchajuje atskleidė savo būklę: „Manau, kad pertrauka būtina“

27-erių ispanas pademonstravo atkaklumą, puikiai reagavo į varžovo smūgius ir sėkmingai naudojosi trumpais smūgiais prie tinklo. Po pergalės jis pratęsė pergalių seriją Kinijoje iki devynių mačų. Prieš tai A. Davidovičius Fokina triumfavo Čengdu vykusiame ATP 250 serijos turnyre.
„Pradžioje šiek tiek jaudinausi, bet stengiausi kovoti dėl kiekvieno kamuoliuko“, – po mačo sakė ispanas.
Pirmajame sete abu tenisininkai ilgai varžėsi dėl kiekvieno taško. Nors A. Davidovičius Fokina vienu metu privertė varžovą paploti po įspūdingo kamuoliuko permetimo per galvą, A. Zverevui pavyko perimti iniciatyvą ir laimėti setą. Vokietis lemiamu pirmojo seto metu realizavo progą tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir išsiveržė į priekį 6:5, o netrukus, atlikęs neatremiamą padavimą, laimėjo setą.
Vis dėlto antrajame sete A. Zverevas ėmė jausti nuovargį, o ispanas vis labiau spaudė varžovą. Nors vokietis iš pradžių atsilaikė, A. Davidovičius Fokina galiausiai palaužė jo pasipriešinimą ir išlygino mačo rezultatą.
Lemiamame sete ispanas greitai atitrūko 3:0. A. Zverevas dar atlaikė du „match pointus“, tačiau ilgiau išsilaikyti kovoje nepajėgė.
29-erių vokietis po pralaimėjimo pripažino, kad jam prireiks poilsio. Pasak A. Zverevo, į Šanchajų jis atvyko jausdamas nuovargį ir turėdamas nedidelę traumą, o turnyro metu kartais jautė ir čiurnos skausmus.
„Manau, kad dabar pertrauka yra būtina. Šią savaitę žaidžiau gana prastai ir turiu pasakyti, kad nukeliavau čia toliau, nei tikėjausi“, – teigė tenisininkas.
Jis pridūrė stebėsiantis savo fizinę būklę prieš spalio 24 dieną prasidėsiantį Vienos turnyrą.
Finale sekmadienį A. Davidovičius Fokina susitiks su Daniilu Medvedevu arba kitu ispanu Rafaeliu Jodaru.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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