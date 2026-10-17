Eurolygos turo gražiausias epizodas – įspūdingas Dokossi blokas

Trečioje rinkinio vietoje Barselonos „Barcelona“ aukštaūgis Joshas Nebo, kuris bloku sustabdė Pirėjo „Olympiacos“ gynėją Cory Josephą.
Vienu laipteliu aukščiau Dubajaus „Dubai“ tandemas. Iš pradžių Mfiondu Kabengele blokuoja R.J.Cole’o metimą, o netrukus Jaronas Blossomgame’as dėjimu jau drebina Milano klubo krepšį.
Gražiausias turo epizodas priklauso Paryžiaus „Paris“ centrui Allanui Dokossi, kuris įspūdingai blokavo Belgrado „Crvena Zvezda“ puolėjo Jordano Nworos dėjimą.
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