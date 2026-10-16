Djokovičius grįžta į Bazelį: ant kortos – kelialapis į ATP finalinį turnyrą

39-erių N. Djokovičius Bazelyje varžysis ketvirtą kartą karjeroje. Iki šiol jis šiame turnyre iškovojo 12 pergalių ir patyrė vos du pralaimėjimus. 2009 metais serbas tapo čempionu, finale įveikęs Rogerį Federerį.
N. Djokovičius šį sezoną dar siekia patekti į ATP finalinį turnyrą. Šiuo metu serbas užima 11-ąją vietą pagal 2026 m. surinktus taškus, o norint patekti į prestižines varžybas jam reikia pakilti bent į devintąją poziciją. Įprastai metų pabaigos turnyre dalyvauja aštuoni geriausi sezono tenisininkai, tačiau dėl Janniko Sinnerio kelio traumos jau aišku, kad ir 9-a vieta garantuos vietą turnyre.
N. Djokovičius yra tituluočiausias visų laikų „ATP Finals“ žaidėjas. Šį turnyrą jis laimėjo net 7 kartus.
Bazelio turnyre, kuris vyks spalio 26 – lapkričio 1 dienomis, taip pat dalyvaus tokios žvaigždės kaip Felixas Auger-Aliassime, Benas Sheltonas ir Tayloras Fritzas.
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