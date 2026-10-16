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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius grįžta į Bazelį: ant kortos – kelialapis į ATP finalinį turnyrą

2026-10-16 20:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 20:59
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Novakas Djokovičius (ATP-8) gavo vardinį kvietimą į spalio pabaigoje vyksiantį Bazelio ATP 500 serijos turnyrą. Serbijos teniso žvaigždė Šveicarijoje žais pirmą kartą nuo 2011 metų.

Novakas Djokovičius prieš Hubertą Hurkaczą | EPA / ALEX PLAVEVSKI nuotr.

Novakas Djokovičius (ATP-8) gavo vardinį kvietimą į spalio pabaigoje vyksiantį Bazelio ATP 500 serijos turnyrą. Serbijos teniso žvaigždė Šveicarijoje žais pirmą kartą nuo 2011 metų.

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39-erių N. Djokovičius Bazelyje varžysis ketvirtą kartą karjeroje. Iki šiol jis šiame turnyre iškovojo 12 pergalių ir patyrė vos du pralaimėjimus. 2009 metais serbas tapo čempionu, finale įveikęs Rogerį Federerį.

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N. Djokovičius šį sezoną dar siekia patekti į ATP finalinį turnyrą. Šiuo metu serbas užima 11-ąją vietą pagal 2026 m. surinktus taškus, o norint patekti į prestižines varžybas jam reikia pakilti bent į devintąją poziciją. Įprastai metų pabaigos turnyre dalyvauja aštuoni geriausi sezono tenisininkai, tačiau dėl Janniko Sinnerio kelio traumos jau aišku, kad ir 9-a vieta garantuos vietą turnyre.

N. Djokovičius yra tituluočiausias visų laikų „ATP Finals“ žaidėjas. Šį turnyrą jis laimėjo net 7 kartus.

Bazelio turnyre, kuris vyks spalio 26 – lapkričio 1 dienomis, taip pat dalyvaus tokios žvaigždės kaip Felixas Auger-Aliassime, Benas Sheltonas ir Tayloras Fritzas.

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