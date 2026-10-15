Davidovičius Fokina pademonstravo įspūdingą formą ir pasiuntė žinutę rinktinės kapitonui

D. Ferreras Ispanijos rinktinės kapitonu tapo 2023 metais. Jis Daviso taurę kaip tenisininkas laimėjo tris kartus, tačiau trenerio pareigose šio trofėjaus dar nėra iškovojęs. Šių metų finalo etapas jam bus paskutinis vadovaujant Ispanijos komandai. Arčiausiai titulo D. Ferrero vadovaujama rinktinė buvo pernai, kai pasiekė finalą, tačiau jame nusileido Italijai.
Ferrer will end his role as Spanish DC captain in 2026. https://t.co/RVuLRyQJdv— José Morgado (@josemorgado) October 15, 2026
Nors oficiali ispanų sudėtis dar nepaskelbta, spėjama, kad į ją pateks Carlosas Alcarazas, Rafaelis Jodaras ir dvejetų specialistai Marcelis Granollersas bei Pedro Martinezas. Daviso taurės sudėtyje gali būti penki žaidėjai, todėl kol kas lieka viena laisva vieta.
Į ją pretenduoja ir 26-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis A. Davidovičius Fokina, kuris puikiai užbaigia sezoną. Dėl nugaros traumos jis praleido „US Open“, tačiau vėliau triumfavo Čengdu turnyre ir iškovojo antrąjį ATP titulą karjeroje.
Gera ispano atkarpa tęsiasi ir Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Jis pateko į pusfinalį, o po pergalės ketvirtfinalyje ant kameros objektyvo ispaniškai užrašė žodį, reiškiantį „laukiu...“. Nors pats tenisininkas nepaaiškino šios žinutės reikšmės, manoma, kad ji skirta D. Ferrerui, kuriam netrukus teks spręsti dėl rinktinės sudėties.
Tai ne pirmas kartas, kai A. Davidovičius Fokina atsiduria diskusijų dėl Ispanijos Daviso taurės rinktinės sudėties centre. Pernai jis nebuvo įtrauktas į komandą finalo etapui ir viešai išreiškė nusivylimą tokiu sprendimu.
„Būdamas 18-as pasaulyje, manau, nusipelniau patekti tarp keturių geriausių savo šalies žaidėjų. Sakau tai su visa pagarba komandos draugams, kurie taip pat yra puikūs tenisininkai“, – tuomet sakė ispanas.
Daviso taurės finalai Bolonijoje prasidės lapkričio 24 dieną, o Ispanijos rinktinės sudėtį ketinama paskelbti spalio pabaigoje.
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