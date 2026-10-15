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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas rado naują turnyrą po netikėto posūkio Saudo Arabijoje

2026-10-15 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 20:58
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Trečioji pasaulio raketė Carlosas Alcarazas šį mėnesį dalyvaus Vienos ATP turnyre. Ispanas į dalyvių sąrašą įtrauktas po to, kai buvo nukeltas Saudo Arabijoje turėjęs vykti parodomasis „Six Kings Slam“ turnyras.

Carlosas Alcarazas prieš Zizou Bergsą | EPA nuotr.

Trečioji pasaulio raketė Carlosas Alcarazas šį mėnesį dalyvaus Vienos ATP turnyre. Ispanas į dalyvių sąrašą įtrauktas po to, kai buvo nukeltas Saudo Arabijoje turėjęs vykti parodomasis „Six Kings Slam“ turnyras.

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Vienos turnyro organizatoriai ketvirtadienį pranešė, kad apie galimą parodomojo renginio nukėlimą sužinoję trečiadienį iškart susisiekė su C. Alcarazo atstovais.

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„Kai trečiadienį paaiškėjo, kad „Six Kings Slam“ greičiausiai bus nukeltas į gruodžio pabaigą, turnyro direktorius Herwigas Straka nedelsdamas susisiekė su Carloso Alcarazo atstovais. Viskas įvyko labai greitai, o Carlosas beveik nedvejodamas sutiko atvykti į Vieną. Jo sprendimas dalyvauti yra didžiulė garbė mūsų turnyrui“, – teigė organizatoriai.

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„Six Kings Slam“ iš pradžių buvo numatytas spalio 21–24 dienomis, o jo kovas tiesiogiai turėjo transliuoti „Netflix“. Vis dėlto renginį nuspręsta nukelti po mirtinų Jemeno husių išpuolių Saudo Arabijoje. Organizatoriai dabar tikisi turnyrą surengti gruodžio 27–30 dienomis.

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Į Vienos turnyrą, kuris prasidės spalio 26-ąją, jau anksčiau buvo užsiregistravę ir kiti tenisininkai, planavę dalyvauti Saudo Arabijoje vyksiančiame renginyje. Tarp jų – Alexanderis Zverevas, Alexas de Minauras ir Learneris Tienas.

Vienoje taip pat turėtų žaisti Daniilas Medvedevas, Flavio Cobolli ir Francesas Tiafoe.

C. Alcarazas Vienos varžybose anksčiau dalyvavo tik kartą – 2021 metais, kai pasiekė pusfinalį.

Ispanas pastaruoju metu demonstruoja permainingą žaidimą. Rugpjūčio pabaigoje po ilgos pertraukos dėl traumos sugrįžęs į kortus jis rugsėjį triumfavo Tokijuje, tačiau Šanchajaus turnyre pirmadienį trečiajame rate per du setus pralaimėjo Zizou Bergsui.

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