Alcarazas rado naują turnyrą po netikėto posūkio Saudo Arabijoje

Vienos turnyro organizatoriai ketvirtadienį pranešė, kad apie galimą parodomojo renginio nukėlimą sužinoję trečiadienį iškart susisiekė su C. Alcarazo atstovais.
„Kai trečiadienį paaiškėjo, kad „Six Kings Slam“ greičiausiai bus nukeltas į gruodžio pabaigą, turnyro direktorius Herwigas Straka nedelsdamas susisiekė su Carloso Alcarazo atstovais. Viskas įvyko labai greitai, o Carlosas beveik nedvejodamas sutiko atvykti į Vieną. Jo sprendimas dalyvauti yra didžiulė garbė mūsų turnyrui“, – teigė organizatoriai.
„Six Kings Slam“ iš pradžių buvo numatytas spalio 21–24 dienomis, o jo kovas tiesiogiai turėjo transliuoti „Netflix“. Vis dėlto renginį nuspręsta nukelti po mirtinų Jemeno husių išpuolių Saudo Arabijoje. Organizatoriai dabar tikisi turnyrą surengti gruodžio 27–30 dienomis.
Į Vienos turnyrą, kuris prasidės spalio 26-ąją, jau anksčiau buvo užsiregistravę ir kiti tenisininkai, planavę dalyvauti Saudo Arabijoje vyksiančiame renginyje. Tarp jų – Alexanderis Zverevas, Alexas de Minauras ir Learneris Tienas.
Vienoje taip pat turėtų žaisti Daniilas Medvedevas, Flavio Cobolli ir Francesas Tiafoe.
C. Alcarazas Vienos varžybose anksčiau dalyvavo tik kartą – 2021 metais, kai pasiekė pusfinalį.
Ispanas pastaruoju metu demonstruoja permainingą žaidimą. Rugpjūčio pabaigoje po ilgos pertraukos dėl traumos sugrįžęs į kortus jis rugsėjį triumfavo Tokijuje, tačiau Šanchajaus turnyre pirmadienį trečiajame rate per du setus pralaimėjo Zizou Bergsui.
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