Ministerijos teigimu, svarbu įvertinti, ar šeimos gydytojai, gavę kompiuterinės tomografijos tyrimo rezultatus, galėtų skirti reikiamą gydymą.
Raginimą liberalizuoti siuntimų tyrimams išrašymą medikai šią savaitę išsakė siekdami spartinti plaučių vėžio diagnostiką. Anot jų, dėl šiuo metu galiojančios siuntimų tvarkos pacientams tenka laukti gydytojų specialistų konsultacijų, o tai užvilkina ligos nustatymą.
„Siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai nėra tapatus siuntimui kompiuterinei tomografijai. Gydytojas specialistas turi išsamiai įvertinti paciento būklę ir paskirti tinkamiausius ligai diagnozuoti tyrimus“, – BNS teigė SAM atstovė Vilija Kondrotienė.
„Esant plaučių vėžio įtarimui ypač svarbu, kad paciento kelias būtų kuo trumpesnis ir jis kuo greičiau gautų reikiamą gydymą“, – pridūrė ji.
Pasak V. Kondrotienės, mažų dozių kompiuterinė tomografija yra „auksinis ankstyvosios patikros metodas“, tačiau šio tyrimo dažnai nepakanka ligai diagnozuoti.
SAM atstovės teigimu, kompiuterinės tomografijos tyrimai taip pat yra susiję su pacientų apšvita jonizuojančiąja spinduliuote, todėl turi būti skiriami pagrįstai, vengiant nereikalingų ar kartotinių tyrimų.
Savo ruožtu Nacionalinio vėžio centro (NVC) Diagnostinės onkologijos centro vadovė, gydytoja radiologė Jurgita Ušinskienė anksčiau šią savaitę teigė, kad atliekant mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimą žmogaus gaunama apšvitos dozė yra nedidelė ir prilygsta tai, kurią jis natūraliai iš aplinkos gauna per maždaug penkis mėnesius.
Be kita ko, anot jos, šiuo tyrimu, priešingai nei atliekant įprastą rentgenogramą, galima aptikti net kelių milimetrų dydžio židinius plaučiuose.
Skirtingai vertina poveikį eilėms
Ministerija taip pat įžvelgia riziką, kad nesant koordinuotos plaučių vėžio patikros programos gali išaugti gydytojų darbo krūvis ir susidaryti eilės.
„Plaučių vėžio prevencinės programos vykdymas neorganizuotai, nekoordinuotai, neturint rizikos vertinimo algoritmo ir tik šeimos gydytojų pastangomis gali neatnešti reikiamo klinikinio efekto, apkrauti tiek šeimos gydytojus, tiek specialistus ir sudaryti eiles“, – teigė V. Kondrotienė.
Tuo metu Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė teigė, kad suteikus šeimos gydytojams galimybę skirti šiuos tyrimus sutrumpėtų ne tik pacientų kelias iki diagnozės, bet ir eilės pas gydytojus pulmonologus.
Anot jos, dėl dabartinės siuntimų tvarkos pacientai praranda mažiausiai tris mėnesius, kai kuriais atvejais procesas užtrunka pusmetį ar ilgiau.
SAM atstovė pažymėjo, jog šeimos gydytojų galimybės skirti kompiuterinės tomografijos tyrimus kitų ligų gydymo tikslais galėtų būti plečiamos nustačius konkrečias indikacijas ir įdiegus tolesnio gydymo algoritmus.
„Tai gali sutrumpinti paciento kelią, neatsisakant racionalaus brangių tyrimų naudojimo. Bet tam reikalinga platesnė diskusija tiek su šeimos gydytojais, tiek su gydytojais specialistais“, – teigė V. Kondrotienė.
Visgi ministerija konkrečiai neatsakė, ar ketinama keisti siuntimų tvarką, įtariant plaučių vėžį ir kada toks sprendimas galėtų būti priimtas.
Ministras Linas Kukuraitis BNS teigė kreipęsis į ministeriją, kad ši informuotų, kokioje stadijoje yra svarstymai ir kokių veiksmų reikia imtis.
„Aš pritarčiau viskam, kas padeda ir išvengti ligų, ir greičiau jas diagnozuoti, ir trumpinti eiles“, – BNS sakė jis.
Atnaujinama ankstyvosios diagnostikos programa
SAM nurodė, jog pernai Lietuvoje vykdytas plaučių vėžio ankstyvosios diagnostikos programos bandomasis projektas, kurio metu buvo tiriami 50–70 metų gyventojai.
Pasak V. Kondrotienės, remdamasi šiuo projektu ir naujausiais rizikos vertinimo metodais, ministerija kartu su gydytojais specialistais rengia programos atnaujinimą, kurį vėliau derins su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene.
Anot ministerijos atstovės, atrenkant pacientus ir nustatant patikros periodiškumą pagal individualią riziką, būtų galima sumažinti atliekamų tyrimų skaičių ir sveikatos sistemos išlaidas.
Valstybinės ligonių kasos skaičiavimais, pagal šiuo metu nustatytą programos apimtį jai įgyvendinti kasmet reikėtų apie 14 mln. eurų.
„Galutinė programos kaina priklausys nuo pasirinkto modelio, tikslinės gyventojų grupės dydžio, individualios rizikos vertinimo kriterijų, tyrimų periodiškumo ir kitų organizacinių sprendimų“, – teigė V. Kondrotienė.
Jos teigimu, šiuo metu vertinamas programos ekonominis efektyvumas ir sveikatos sistemos pajėgumai, o sprendimai dėl ilgalaikio finansavimo bus priimti vėliau.
POLA duomenimis, per metus Lietuvoje nustatoma apie 1,5 tūkst. naujų plaučių vėžio atvejų, trečios ir ketvirtos stadijos plaučių vėžys nustatomas 86 proc. pacientų.
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