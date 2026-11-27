Dalininkų prašoma imtis skubių veiksmų situacijai stabilizuoti. Kartu KUL vadovybė tęsia dialogą su bendruomene ir teikia dar vieną pasiūlymą dėl darbo užmokesčio.
Informuoti dalininkus įpareigoja įstatymas
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 6 straipsnis įpareigoja juridinio asmens vadovą informuoti dalyvius apie nemokumo tikimybę arba nemokumą. Vykdydamas šią nuostatą, KUL generalinis direktorius kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Liną Kukuraitį ir Klaipėdos universiteto rektorių prof. dr. Artūrą Razbadauską.
Prielaidos dėl galimo nemokumo padarytos modeliuojant 2027 metų ligoninės pajamas ir išlaidas. Vertinti naujosios šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimai, KUL taikomi aukšti bazinio darbo užmokesčio koeficientai ir prognozuojamas sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas. Nepriėmus papildomų stabilizavimo sprendimų, jau 2027 metų vasarį–kovą ligoninei gali pritrūkti lėšų darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti.
„Informuoti dalininkus apie nemokumo riziką yra ne vadovo pasirinkimas, o įstatymo nustatyta pareiga. Matydami finansines prognozes, privalome veikti atsakingai ir neatidėliotinai ieškoti sprendimų, padėsiančių stabilizuoti finansinę situaciją. Todėl kreipiausi į abu dalininkus, prašydamas imtis skubių veiksmų“, – teigia KUL generalinis direktorius A. Šimaitis.
Vadovybė teikia trečiąjį pasiūlymą dėl darbo užmokesčio
KUL vadovybė savo ruožtu taip pat imasi priemonių: rengiamas finansinės situacijos gerinimo planas, siekiama suvaldyti dėl kasmet didėjančios minimalios mėnesinės algos (MMA) augantį darbo užmokesčio fondą.
Anksčiau darbuotojams buvo pateikti du pasiūlymai dėl darbo užmokesčio valdymo ar įšaldymo vieneriems metams, tačiau daugumos pritarimo jie nesulaukė. Atsižvelgdama į bendruomenės nuomonę ir siekdama rasti finansiškai tvarų kompromisą, vadovybė parengė trečiąjį pasiūlymą. Juo numatoma išsaugoti esamus darbo užmokesčio koeficientus, išlaikyti 2026 metų bazinio darbo užmokesčio lygį ir kiekvienam darbuotojui kas mėnesį mokėti papildomą 115 eurų kintamąjį priedą iki 2027 metų gruodžio 31 dienos.
„Gerbiu darbuotojų apsisprendimą dėl ankstesnių pasiūlymų, tačiau mūsų atsakomybė – ir toliau ieškoti išeičių. Atlikti finansiniai skaičiavimai rodo, kad trečiojo pasiūlymo įgyvendinimas padėtų išvengti prognozuojamo nemokumo“, – sako A. Šimaitis.
Pacientams paslaugos teikiamos nenutrūkstamai
Nors KUL šiuo metu susiduria su finansiniais iššūkiais, tai neturi įtakos teikiamų paslaugų kokybei ir apimtims – visos skubiosios bei planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ligoninėje teikiamos nenutrūkstamai.
„Mūsų svarbiausias prioritetas išlieka Vakarų Lietuvos pacientai ir jiems reikalingų paslaugų prieinamumas. Ligoninė tęsia įprastą veiklą, o vadovybės pastangos sutelktos į finansų stabilizavimą ir tvarių sprendimų paiešką kartu su dalininkais bei bendruomene“, – pabrėžia A. Šimaitis.
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