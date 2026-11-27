Anot sinoptikės, drėgnesnė ir neramesnė ciklonų sistema pasitraukė į šiaurės rytus, o Lietuvą iš šiaurės, per Skandinaviją ir Baltiją, pasiekė anticiklonas, atnešantis ramesnius ir sausesnius orus.
„Pagaliau drėgnesnė ir neramesnė ciklonų sistema pasitraukė į šiaurės rytus (tarp kitko, ten ir vėjais, ir didesniu šaltuku „darbuojasi“), o mus iš šiaurės, per Skandinaviją ir Baltiją, su ramesniais, sausesniais orais pasiekė anticiklonas, vardu Manuel.
Tik kol kas šaltas, kaip ir priklauso šiauriečiui. Vis šaltesnė, poliarinių platumų oro masė braunasi tolyn, net link Vidurio ir Rytų Europos“, – rašė E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, lapkritis didesnėje Europos dalyje baigsis šaltai ir be kritulių. Tuo metu Lietuvoje artimiausiomis dienomis taip pat vyraus sausi, ramūs, tačiau žvarbūs orai.
„Tad lapkritis didesnėje Europos dalyje atsisveikins gana šaltai ir be kritulių.
Pagal dabartinius duomenis orų modeliai pakeitė ir kritulių, ir oro temperatūros prognozę.
Vietoje nuo antradienio, gruodžio 1-osios, lauktų šiltesnių ir darganotų, net su pavojinga lijundra, orų, didesnę kitos savaitės dalį bus be kritulių, be lijundrų (kelininkų ir mūsų visų džiaugsmui). Oras išliks šaltokas, vietomis dar laikysis plikledis“, – informavo sinoptikė.
E. Latvėnaitės teigimu, naktimis šaltis nesitrauks, o dienomis temperatūra kils nežymiai. Be to, sustiprėjęs pietinių krypčių vėjas sustiprins žvarbos pojūtį.
„Naktimis vis dar šaltukas spaus, dienomis irgi menkai šils, pūs kiek stipresnis, daugiausia pietinių krypčių vėjas, tad bus žvarboka.
Bet jei orų modeliai vėl „sugalvos“ ką nors pavojingesnio, būtinai tikslinsim ir kuo skubiau pranešim“, – teigė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, lapkričio 27 d., naktį kai kur dar gali iškristi nedidelių, smulkių snaigių, dieną kritulių nebebus. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas, susidarys šerkšnas. Daugelyje rajonų laikysis plikledis – ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas nepastovus, 2–6 m/s. Naktį temperatūra sieks –2–7°C, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose ir pajūryje, dieną –1–3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., kritulių nenumatoma. Naktį vietomis tvyros rūkas, susidarys šerkšnas, daug kur laikysis plikledis. Vėjas nepastovus, 2–6 m/s. Naktį šals iki –4–8°C, šalčiausia bus rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose, dieną temperatūra sieks –1–5°C, šilčiausia bus vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., kritulių nebus. Naktį pūs nepastovus 2–6 m/s vėjas, dieną jis pasisuks iš pietų ir sustiprės iki 5–10 m/s, Kuršių nerijoje – iki 7–12 m/s. Naktį temperatūra kris iki –6–9°C, Kuršių nerijoje bus –3–5°C, dieną šals iki –1–5°C, Kuršių nerijoje temperatūra sieks apie 0°C.
Pirmadienį, lapkričio 30 d., kritulių nenumatoma. Pūs pietinių krypčių 6–11 m/s vėjas. Naktį temperatūra sieks –6–9°C, pajūryje –2–5°C, dieną –1–3°C.
Antradienį, gruodžio 1 d., kritulių nebus. Pūs pietinių krypčių 7–12 m/s vėjas. Naktį šals iki –4–9°C, pajūryje temperatūra sieks 0–3°C šalčio, dieną bus 0–2°C šalčio, pajūryje oras šils iki maždaug 2°C.
Trečiadienį, gruodžio 2 d., kritulių nenumatoma. Pūs pietinių krypčių 7–12 m/s vėjas. Naktį temperatūra kris iki –6–10°C, vakariniame Lietuvos pakraštyje bus 0–5°C šalčio. Dieną temperatūra svyruos nuo –1 iki 2°C šilumos, šilčiausia bus vakariniame pakraštyje ir pajūryje.
Ketvirtadienį, gruodžio 3 d., naktį kritulių nenumatoma, dieną nedidelių kritulių gali sulaukti vakariniai ir šiaurės vakariniai rajonai. Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s. Naktį temperatūra sieks –3–8°C, pajūryje bus nuo –2 iki 1°C šilumos, dieną –1–1°C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje oras šils iki 2–4°C.
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