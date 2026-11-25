Šis snygis, kaip buvo rašoma socialiniame tinkle „Facebook“, išsiskyrė ne tik sniego gausa – jį lydėjo ir retas reiškinys – perkūnija sningant.
„Lygiai prieš 18 metų (2008 m. lapkričio 25 d.) Nidos ir jos apylinkių gyventojai atsibudo kone palaidoti po stora sniego danga.
Drėgno sniego buvo priversta tiek daug, jog rytą kai kurie gyventojai sunkiai atidarė savo namų duris. Eismas buvo bent pusdieniui paralyžiuotas, nes autobusai į Smiltynę iki pat pietų neišvažiavo iš vietinės autobusų stoties.
Viso to kaltininkas – ties pajūriu lėtai besisukiojęs nedidelis žemo slėgio sūkurys. Ciklono vėjas šaltoje oro masėje virš sąlyginai šiltos Baltijos jūros vandens lėmė intensyvų sniego debesų formavimąsi (vadinamasis jūros efekto sniegas). Būtent šis reiškinys sukėlė lokalų katastrofinį meteorologinį reiškinį – labai smarkų snygį (kuomet per ≤12 valandų iškrinta >30 mm kritulių ir sniego danga padidėja >30 cm).
Remiantis Nidos meteorologijos stoties duomenimis, per 12 valandų iškrito net 66 mm kritulių. Per trumpą laikotarpį susiformavo net 45 cm storio sniego danga. Smarkiausiai snigo lapkričio 24 d. vėlai vakare: nuo 20 iki 23 val. sniego danga (per 3 val.) išaugo 20 cm, o per parą – net 36 cm. Tiek daug sniego per parą nebuvo iškritę mažiausiai nuo 1936 metų.
Gausiai snigo Ventėje
Taip pat labai gausiai snigo Ventėje (Šilutės r.) – 40 cm, o Šilutėje ir Laukuvoje (Šilalės r.) sniego dangos storis siekė apie 25–30 cm. Nežiūrint to, didesnėje Lietuvos dalyje sniego buvo daug mažiau: Šiauliuose – 13, Klaipėdoje – 7, Panevėžyje ir Vilniuje – 3, Kaune – vos 1 cm.
Įdomu tai, kad lapkričio 24 d. vakare sningant dar perkūnija griaudėjo. Šis reiškinys laikomas retu ir ypatingas tuo, jog dėl sniego perkūnuojant aplinka akimirkai labai ryškiai nušvinta (daug ryškiau nei vasaros naktį). Be to, griaustinio garsas būna duslesnis dėl ant žemės esančio ir iš dangaus gausiai krentančio sniego. Pamatyti tokį retą reiškinį svajoja ne vienas atmosferos specialistas ar audrų fotografas.
Neringos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Remiantis Nidos girininkijos duomenimis sniegas išvertė ir išlaužė daugiau kaip 1000 m³ medžių. Žemėlapyje – sniego dangos storis (cm)“, – buvo dalijamasi „Meteo LT“ įraše.
Sinoptikės įžvalgos
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė apie Lietuvoje įsitvirtinusį žiemišką orą – artimiausiomis dienomis bus galima sulaukti sniego, šlapdribos ir šalčio, o vėliau įsivyraus sausi, tačiau šalti orai. Vis dėlto vairuotojų ir pėsčiųjų laukia išbandymai – dėl plikledžio vietomis bus itin slidu, o nuo kitos savaitės pradžios prognozuojami nauji orų pokyčiai. Artėjančio pirmadienio naktį kai kur gali pasiekti 11 laipsnių šaltis.
Anot specialistės, sulauksime kritulių ir žvarbaus šiaurės vėjo, tačiau naktį vėjas rims, o ciklonas trauksis ir silpnės.
„Visokių kritulių pabarstė, o šiandien dieną ir stipresniu ir žvarbiu šiaurinių krypčių vėjeliu pakedeno ciklono, vardu Wilka III-oji, vakarinė dalis.
Ciklonas trauksis į šiaurės rytus, silpnės, kiek stipresnis šiaurys vėjelis tik nakties pradžioje pūs, vėliau nurims“, – rašė ji.
Pasak sinoptikės, trečiadienį Lietuvoje išliks šalta – daug kur kris šlapdriba ir sniegas, o rytiniuose bei šiaurės rytiniuose rajonuose snigs gausiau.
„Vis dar šaltas, poliarinių platumų oras brausis, trečiadienio naktį ir dieną bus vėsiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose Lietuvos rajonuose, tad ir skirtingi krituliai kris, jei daug kur nedidelė šlapdriba su silpnu sniegeliu maišysis, tai šiaurės rytuose, rytuose dangus sniegą ir naktį ir dieną po truputį barstys“, – dalijosi E. Latvėnaitė.
Nuo ketvirtadienio įsivyraus sausi, ramūs, bet šalti orai, kritulių beveik nebus, tačiau vietomis gali formuotis rūkas ir plikledis.
„Nuo ketvirtadienio per Skandinaviją, Baltiją su sausesniais, ramiais, bet šaltais orais plėsis anticiklonas, vardu Manuel.
Ketvirtadienį dar galim labai nedidelių kritulių, daugiausia sniegelio kai kur sulaukti (skystoki užsilikusio atmosferos fronto debesys dar klaidžios), nuo penktadienio jau be kritulių. Sausi, ramūs, bet šalti orai bus ir savaitgalyje ir pirmadienį.
Plikledis slidžiais spąstais grasins, kartais rūkai nusidrieks, kartu su šaltuku augalus pasidabruos ar ant paviršių raštus paišys“, – informavo sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais nedideli krituliai, nakties pradžioje dar šlapdriba su sniegu maišysis, vėliau jau nedidelis sniegas kris, įdienojus be ženklesnių kritulių. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių nakties pradžioje 6–11 m/s, vėliau 4–8 m/s, dieną nepastovus 2–6 m/s. Naktį vakarinėje Lietuvos pusėje –1, 1°C, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose –2–4°C, dieną dieną 2, –2°C, šalčiau bus rytinėje Lietuvos pusėje.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti, dieną šiauriniuose rajonuos viena kita šlapia snaigė įsimaišys. Naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni vakariniuose rajonuose, šerkšnas, šarma paviršius sidabru nubalins, daug kur plikledis ne tik naktį , bet ir dieną. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 3, –2°C, vėl šalčiau bus rytinėje Lietuvos pusėje.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Naktį kai kur rūkas, šerkšnas. Daug kur plikledis, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šilčiausia Kuršių nerijoje 0, –3°C, dieną 1, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną minus 1-3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį –7–10°C, dieną –1–3°C.
Pirmadienį, lapkričio 30 d., be kritulių. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –6 iki –11°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną –1, iki –3°C.
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