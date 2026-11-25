Trečiadienį paskelbtame 2027 metų Europos semestro rudens dokumentų rinkinyje EK prognozuoja, kad Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas nuo pernai fiksuotų 1,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) šiemet išaugs iki 3,5 proc., kitąmet – iki 4,3 proc., o 2028 metais sieks 5,1 proc. BVP.
Tačiau, anot Komisijos, šiemet prognozuojamas deficito nuokrypis nuo 3 proc. BVP ribos gali būti visiškai paaiškintas nuo 2021 metų išaugusiomis gynybos išlaidomis, todėl šiuo metu nėra pagrindo Lietuvai pradėti perviršinio deficito procedūros.
Atnaujintą šalies fiskalinės padėties vertinimą EK pateiks kitų metų pavasarį, atsižvelgusi į galutinius šių metų duomenis ir naujausias ekonomines prognozes.
Tuo metu, įvertinusi Lietuvos kitų metų biudžeto projektą, EK nurodo, kad bendras šalies grynųjų išlaidų nuokrypis nuo nustatytos augimo trajektorijos kitąmet siektų 3,7 proc. BVP ir gerokai viršytų leistiną 0,6 proc. BVP ribą.
„Europos Komisija ragina Lietuvą, jai sudarant nacionalinį biudžetą, imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad 2027 m. fiskalinė politika ir toliau atitiktų ES Tarybos rekomendaciją“, – skelbiama EK pranešime.
ELTA primena, kad Seimas praėjusią savaitę pirmą kartą apsvarstė 2027 m. valstybės biudžeto projektą ir grąžino jį tobulinti Vyriausybei.
Šiuo metu projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.