Apie tai pirmadienį pranešė Lenkijos radijas RMF24 ir ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
„Starshield“ – karinė „SpaceX“ palydovinio interneto sistemos „Starlink“ versija – tapo itin svarbiu Ukrainos pajėgų ryšio įrankiu, padedančiu koordinuoti veiksmus mūšio lauke ir valdyti dronų operacijas, todėl išpuoliai prieš šios sistemos infrastruktūrą Europoje kelia grėsmę tinklams, per kuriuos į Ukrainą perduodamas interneto srautas.
Pasak RMF24, keturių šalių prokurorai dėl bendros tyrimo grupės sudarymo turėtų susitikti gruodžio pradžioje. Grupė turėtų nustatyti, ar išpuoliai buvo koordinuojami vienos grupės, kas juos įvykdė ir kas juos užsakė.
Rugsėjo 23 dieną du kaukėti asmenys, kaip įtariama, padegė „Starlink“ antžeminę stotį Lenkijos Volia Krobovskos kaime. Lenkijos prokurorai įtaria, kad šis veiksmas buvo įvykdytas Rusijos žvalgybos nurodymu, siekiant sutrikdyti palydovinio interneto srautą Vidurio ir Rytų Europoje.
Lenkijos vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis kitą dieną po išpuolio pareiškė, kad valstybinės telekomunikacijų bendrovės „Exatel“ valdoma Volia Krobovskos stotis veikia kaip interneto mazgas, per kurį srautas nukreipiamas per Lenkiją, taip pat ir į Ukrainą.
Lenkijos institucijos du Vokietijoje gyvenančius Turkijos piliečius apkaltino veikimu užsienio žvalgybos tarnybos naudai ir diversijos įvykdymu.
Spalio 10-ąją abu įtariamieji Lenkijos tarnybų pavedimu buvo suimti Vokietijoje, socialiniame tinkle „X“ pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Šį išpuolį jis pavadino „dar vienu hibridinio karo veiksmu“.
Lietuvos institucijos užkirto kelią bandymui padegti „Starlink“ įrangą
Naujienų agentūra AP skelbė, kad Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatorius ministras Tomaszas Siemoniakas atsakinga už šį išpuolį laiko Rusiją.
„Neturime jokių abejonių, kad už šį sabotažo aktą stovi Rusijos žvalgybos tarnybos“, – teigė ministras, kurį citavo agentūra AP.
Spalio 9-ąją buvo įvykdytas padegimo išpuolis prieš „SpaceX Starlink“ antenas „Plana Teleport“ objekte, esančiame į pietus nuo Bulgarijos sostinės Sofijos.
Tuo metu Lietuvos institucijos spalio 18-ąją užkirto kelią bandymui padegti „Starlink“ įrangą Vilniuje. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šį incidentą susiejo su Rusijos hibridinio karo kampanija.
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