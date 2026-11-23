Straipsnyje, kuriame Vilnius pristatomas kaip vaizdinga Baltijos sostinė ir pasaulinio prekės ženklo „Vinted“ gimtinė, autorius negailėjo pagyrų miesto transformacijai, gastronominei kultūrai bei netikėtoms pramogoms, tačiau išskyrė ir vieną kelionės nepatogumą.
Dėmesys miesto virsmui ir architektūrai
S. Walshas kelionės aprašymą pradėjo nuo Lukiškių kalėjimo, kurį pavadino gyvu įrodymu, kaip smarkiai pasikeitė Lietuva po Šaltojo karo. Nors pats pastatas, kuriame filmuotas populiarus serialas „Keisti dalykai“ (angl. Stranger Things), išlaikė niūrią atmosferą, žurnalistą sužavėjo tai, kad šiandien ši erdvė virto vienu populiariausių traukos objektų, kuriame vyksta koncertai ir vakarėliai.
Autorius taip pat atkreipė dėmesį į kontrastingą Vilniaus architektūrą – greta sovietmečio brutalizmo fasadų derančią gotiką bei baroką, išskirdamas Šv. Onos bažnyčią. Pasak keliautojo, Vilnius yra kompaktiškas ir lengvai apeinamas pėsčiomis, o nuo Gedimino pilies bokšto atsiveria kvapą gniaužianti panorama.
Kas paliko didžiausią įspūdį?
Didžiąją dalį straipsnio S. Walshas skyrė Vilniaus gastronominei kultūrai, kurią apibūdino kaip kupiną skonių ir istorijos. Tarp labiausiai sužavėjusių dalykų žurnalistas išskyrė šias vietas ir patirtis:
„Michelin“ gido įvertinti restoranai. Autorius liko sužavėtas vakariene rotušėje įsikūrusiame restorane „Kristoforas“, kur ragavo elnienos su ančių kepenėlėmis, bei „Ertlio name“, kuriame patiekalai buvo lydimi padavėjos pasakojimų apie Lietuvos istoriją.
Tradicinė virtuvė ir gatvės užkandžiai. Keliautojui patiko istoriniame restorane „Lokys“ ragauti užkandžiai prie alaus, „Panama Food Garden“ salotos, gatvės prekeivių spurgos bei netikėtas „Džiugo“ sūrio ir juodojo šokolado derinys.
Alaus kultūra ir SPA. Žurnalistas gyrė degustaciją „Alaus bibliotekoje“, pabrėždamas, kad vietos aludariai sėkmingai gaivina sovietmečiu primirštas tradicijas. Tačiau didžiausia staigmena jam tapo apsilankymas Vilniaus alaus SPA, kurio metu jis mėgavosi alaus vonia ir neribotu gėrimų kiekiu.
„Niekam iš mane pažįstančių nebus staigmena, kad namuose nesu nuolatinis SPA lankytojas – tačiau tikrai galėčiau juo tapti, jei visos procedūros būtų tokios!“, – leidiniui „The Scottish Sun“ rašė S. Walshas.
Pasak jo, tai pirmas kartas gyvenime, kai po pažinties su alumi jis jautėsi taip pailsėjęs, o pati patirtis tapo įrodymu, kad Lietuvos sostinė yra kupina netikėtumų.
Ką autorius įvardijo kaip trūkumą?
Nors straipsnyje dominuoja teigiami atsiliepimai, žurnalistas atkreipė dėmesį į kelionės logistiką ir dar nepakankamą lietuviško alaus žinomumą.
Pagrindiniu praktiniu nepatogumu keliaujant iš Škotijos S. Walshas įvardijo tiesioginių skrydžių trūkumą – norint pasiekti Vilnių, teko rinktis jungiamuosius reisus per Frankfurtą arba Amsterdamą. Taip pat autorius pastebėjo, kad nors lietuviškas alus yra kokybiškas, tarptautinėje arenoje jis vis dar nėra taip gerai vertinamas ar reklamuojamas kaip čekiškas.
Visgi, kaip teigia „The Scottish Sun“ žurnalistas, nepatogumus kelionėje su kaupu atpirko modernus viešbutis „Courtyard by Marriott“, paslaugus vietos gidas ir aukšto lygio aptarnavimas visose lankytose vietose.
Teksto autorė: Eglė Kurkaitė
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt