Anot Policijos departamento, apie 0.07 val. Kaišiadoryse, Gedimino gatvėje, bute, neblaivus (2,59 prom.) vyras (gim. 1992 m.) smurtavo prieš neblaivią (1,29 prom.) moterį (gim. 1970 m.) bei sužalojo ją peiliu.
Moteris, jai suteikus medicininę pagalbą, išleista gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Taip pat, kaip pranešė policija, apie 1 val. Vilniuje, Versmių gatvėje, sodo namelyje, išgertuvių metu neblaivus (3,03 prom.) vyras (gim. 1983 m.) peiliu sužalojo neblaivų (3,40 prom.) vyrą (gim. 1993 m.), kuris paguldytas į Vilniaus ligoninę.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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