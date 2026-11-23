Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo „Kilo grupės“ vadovas Žygimantas Surintas.
Ar buvo įmanoma išvengti klaidų?
Dirbtinis intelektas, kaip suprantu, čia galėjo pakišti koją. Ar viską įmanoma apčiuopti, rasti, susekti ir kaip tą kontrolę įvykdyti? Dabar jūs taip pat atliekate vidinį auditą, žiūrite, stebite. Ar buvo įmanoma tų klaidų išvengti ir ką reikėtų daryti ateityje?
Ž. Surintas: Žinote, šiandien reklamos pasaulyje programėlės, kurias išjungiame, turi daugiau negu 30 tūkst. konkurentų pasaulyje, o reklamos vienetų kiekiai yra neįtikėtinai dideli – tūkstančiai, 10 tūkst. reklamos vienetų kiekvienai programėlei. Tam sukontroliuoti taip pat reikia dirbtinio intelekto pagalbos.
Manau, kad mūsų bendrovė gauna pamoką, jog ateityje atitiktyje turi dalyvauti ir žmogus, o mūsų grupės bendrovės turi skirti daugiau dėmesio atitikčiai. Mes siūlome savo įmonėms tam tikrus sukurtus dirbtinio intelekto agentus. Vieni iš jų tikrina reklamas ir jų teiginius, kitas agentas tikrina pardavimo platformas, trečias – atsiskaitymo ir atvirumo politiką.
Tai yra trys įrankiai, kuriuos siūlome naudoti bendrovėms, į kurias investuojame, ir norime, kad tai būtų jų kasdienio darbo dalis. Nes vienas dalykas yra sukurti reklamą, o kitas – reklamą sukurti tinkamai.
Ar kokios nors institucijos jau pradėjo tyrimus? Ar kreipėsi į jus? Galbūt gali paaiškėti dar kokios nors informacijos?
Ž. Surintas: Bent kol kas man tai nėra žinoma. O jeigu tai paskatintų institucijų susidomėjimą, „Kilo“ yra atviras verslas. Žinote, šitoje rinkoje yra įprasta praktika slėptis, nebūti atviriems, bandyti apgauti ar kažką. „Kilo“ Lietuvoje yra nuo 2013 metų. Visos „Kilo“ bendrovės yra registruotos Lietuvoje.
Kelių mygtukų paspaudimu gali sužinoti visų „Kilo“ bendrovių akcininkus, veiklas, finansus ir visa kita. „Kilo“ nuo nieko nesislepia. Jeigu kažkam kils klausimų, „Kilo“, be abejo, bendradarbiaus ir atsakys. Kol kas apie tai man tikrai nėra žinoma.
Ką svarbu žinoti klientams?
O kaip turėtų elgtis klientai, kurie naudojosi sustabdytomis programėlėmis? Ar jie gali susigrąžinti pinigus, kur turėtų kreiptis? Ką svarbiausia žinoti žmonėms?
Ž. Surintas: Visos „Kilo“ įmonės turi kelis principus. Pirma – tai grąžinimo politika, jeigu klientai yra nusivylę ir nepatenkinti produktais, kuriuos turi. Kita – kadangi pagrindinis „Kilo“ pardavimo metodas yra prenumerata, visos „Kilo“ programėlės ar produktai turi tiek pat lengvą pirkimo procesą, kiek ir atšaukimo procesą.
Tai reiškia, kad jeigu žmogus yra nepatenkintas ir nusivylęs, o tokių klientų mes turime tikrai nedaug, tas procesas jau yra aiškus. „Kilo“ yra draugiška vartotojui. Manau, kad mes kuriame gerus produktus, ir manau, kad ši situacija nepalies mūsų klientų. Aš to tikiuosi.
Vidinio audito rezultatai
Kalbant apie jūsų atliekamą vidinį auditą, ar žmonės jau gali susipažinti su jo rezultatais? Ar tai tik pirminiai, ar jau galutiniai rezultatai? Kaip juos sužinoti?
Ž. Surintas: Tai yra tik pirminis rezultatas. Mes jį viešinsime ir tęsime auditą, nes norime būti atviri. Rodome, kad jau daugybė reklamų yra peržiūrėta, atlikta tam tikrų reklamos korekcijų. Vėlgi, tai yra tikrai didelė apimtis, kadangi „Kilo“, kaip ir minėjau, turi nemažą skaičių produktų, į kuriuos yra investavusi. Tai užtruks kažkiek laiko, bet mes tam dabar skiriame labai didelį dėmesį ir norime būti atviri.
Jūs užsiminėte apie vieną iš naujovių – dirbtinio intelekto sukurtas turinys ir reklamos turės būti pažymėti. Kiek tai svarbu ir kam?
Ž. Surintas: Tai yra svarbu vartotojams, kadangi šiandien gali sukurti labai daug netikrų personažų, naudojant skirtingas dirbtinio intelekto priemones. Dirbtinio intelekto sukurtas turinys turi būti aiškiai matomas ir aiškiai komunikuojamas.
Tai yra „Kilo“ standartų, kuriuos mes įvedame, dalis. Mes sakome, kad norime, jog specialistai, kurie reklamuoja produktus, būtų aiškūs ir patikrinti. Specialistai, kurie yra matomi reklamose, taip pat būtų arba pažymėti, jeigu jie yra sukurti dirbtinio intelekto, arba būtų tikri žmonės.
Kitas dalykas – visi tyrimai, straipsniai ir pažadai būtų moksliškai patikrinti arba viešų tyrimų, arba „Kilo“ bendrovių, į kurias investuojame, atliktų analizių ir studijų būdu.
Tai yra tas mūsų standartas, kurio norime siekti šioje rinkoje. Kviečiame ir kitus rinkos dalyvius prie to prisijungti, kadangi šiandien rinka yra tikrai labai agresyvi ir joje labai daug pažadų žmogui, kuris galbūt dažniausiai ir ieško kažkokio didelio pažado.
O kaip aš žiūriu į tai – jeigu žmogus įsigijo kažką, kuo jis nepatenkintas, jis turi turėti galimybę arba atšaukti, arba susigrąžinti pinigus. Tai yra tikriausiai pagrindinis principas, kurio reikia laikytis.
Kokie yra „Kilo“ tolimesni planai?
Kokie jūsų tolesni tikslai, planai ir žingsniai? Kokias pamokas išmokote iš šios situacijos ir ką planuojate daryti toliau?
Ž. Surintas: Pamokos skaudžios, matome. Šitie sprendimai, kurių mes ėmėmės, tikrai yra labai skaudūs ir liūdni tiek mums, tiek bendrovėms, į kurias investavome. Atsakomybė yra tikrai ta pamoka, kurios reikia daugiau. Turime keistis, turime transformuotis, turime aktyviai kurti produktus, kurie yra svarbūs, kurie padeda žmonėms jų kasdienybėje.
Produktus, kuriuos žmonės naudotų kasdien, kurie turėtų reikšmę. Šiandien pasaulyje yra tokia situacija, kad dar niekada nebuvo taip lengva sukurti naują produktą, bet kartu dar niekada nebuvo taip sunku sukurti gerą produktą.
Aš dažnai kartoju tai savo kolegoms ir sakau tai jums. Tikrai konkurencija rinkoje yra milžiniška kiekvienoje srityje. Nebesunku rasti gerą naują idėją, nes įėjimo į verslą barjeras yra labai stipriai nukritęs, jis yra mažas.
Tai yra dalykai, kuriuos turime atliepti savo verslo strategijoje. Manau, kad po šio vidinio audito pabaigos mes tikrai turėsime daug diskusijų, kaip turime sukti savo verslą, kur turime eiti, kad vykdytume tikslus – augti ir būti sėkminga bendrove.
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