Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Europą ragina ruoštis nelaimėms
Ant stalo atsiranda žibintuvėlis, baterijos, radijas, daugiafunkcis peiliukas ir maistas. Šiuos daiktus turėti namuose žmonėms primygtinai rekomenduoja Vokietijos valdžia.
„Atsakingas pilietis prisiima asmeninę atsakomybę, tai krizių valdymo ir nelaimės valdysenos pagrindas“, – sakė humanitarinės organizacijos vadovas Martinas Schelleisis.
Liverpulyje gyvenančio brito spintelės prikimštos konservuoto maisto, kruopų ir makaronų. Britai, kaip per koronaviruso pandemiją, puolė šluoti parduotuvių lentynas, kai valdžia pradėjo kampaniją pavadinimu „Būk pasiruošęs“. Ruoštis britai raginami galimiems konfliktams, kibernetinėms atakoms ir gamtos stichijoms, kurios namų ūkius paliktų be elektros ar vandens tiekimo.
„Pirkome kelias radijas, vandens penkiems žmonėms mažiausiai dviem savaitėms. Specialioje vietoje prikaupėme maisto. Ir dar – labai daug išorinių akumuliatorių“, – kalbėjo Danijos civilių saugos lygos atstovas Allanas Leerbaekas.
Didžiausią nerimą kelia Rusija
Civilinės saugos specialistas iš Danijos pasakojo, kaip jis pasiruošė krizei. To paties jis moko išgyvenimo kursuose. Nors oficialiai pasiruošimo priežastys panašios kaip ir kitose Europos šalyse, saugos specialistui didžiausią nerimą kelia agresorė Rusija.
„Danija nėra vieta, kur dažnai pasitaiko potvyniai, audros ar gamtos sukeltos nelaimės. Tai labiau dėl paramos Ukrainai. Kadangi visuomenė ir Danijos valdžia aktyviai remia Ukrainą, baiminuosi, kad jie išjungs visas šildymo, elektros stotis“, – aiškino A. Leerbaekas.
Kuo arčiau agresorės Rusijos sienos – tuo aktyvesnis pasiruošimas. Estijos Tartu mieste ant mokyklos langų klijuojama speciali plėvelė, dėl kurios smūgio metu stiklai neišlakstytų į šalis. Papildomų priemonių atsirado ir pasienyje su Rusija – iškasti apkasai, bunkeriai, atsirado vadinamųjų drakono dantų ruožai.
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