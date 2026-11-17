„Kai nedideliame kambaryje užsiimama keliomis skirtingomis veiklomis, jame greitai susikaupia daug įvairiausių daiktų ir ilgainiui gali apimti ankštumo jausmas. Dėl to, planuojant daugiafunkces erdves, svarbu apgalvoti, kokie baldai, priemonės ir daiktai bus reikalingi kiekvienai iš jų.
Taip lengviau nuspręsti, ką laikyti po ranka, ką palikti matomoje vietoje, o ką paslėpti už uždarų spintelių durų. Daiktus suskirsčius į atskiras kategorijas, tampa lengviau suplanuoti jų laikymą ir išvengti užkrauto kambario įspūdžio“, – pasakoja IKEA interjero dizainerė Evelina Maldauskaitė.
Atnaujinant kambarį, vienas svarbiausių namų šeimininkės norų buvo rasti atskirą vietą knygoms. Jas rašytoja norėjo laikyti uždarose spintelėse. Atnaujintas interjeras taip pat turėjo derėti ir prie likusių namų, kuriuose vyrauja ramios spalvos ir ąžuoliniai paviršiai.
Vieta branginamoms knygoms ir reikalingiems daiktams
Atnaujintame kambaryje pritaikyti net keli skirtingi daiktų laikymo sprendimai. Mėgstamoms knygoms interjero dizainerė parinko knygų spintą su skaidraus stiklo durelėmis. Taip knygos ne tik geriau apsaugomos nuo dulkių, bet ir lieka matomos, kad jomis būtų galima džiaugtis ir grožėtis.
Tuo metu daiktams, kuriuos mieliau norisi laikyti už uždarų durų, parinkta uždara modulinė daiktų laikymo sistema. Ji vizualiai įrėmino priešais naujai įkurtą namų biblioteką pastatytą minkštą sofą.
„Turint riboto ploto erdvę, daiktams laikyti verta išnaudoti sienų aukštį. Tai vienas praktiškiausių ir universaliausių sprendimų, kurį daugelis vis dar pamiršta.
Dažnai kelios sieninės spintelės leidžia atrasti daugiau vietos svarbiems daiktams neapkraunant grindų ploto“, – atkreipia dėmesį interjero dizainerė, tačiau sykiu priduria, jog svarbu pernelyg neperkrauti ir sienų.
Ji rekomenduoja derinti uždarus ir atvirus daiktų laikymo sprendimus, spinteles su skaidriomis stiklinėmis durelėmis. Taip kambarys vizualiai atrodys erdvesnis, o interjeras – lengvesnis.
Patogiai pritaikoma darbo zona
Rašytojos darbo vietai parinktas reguliuojamo aukščio stalas, prie kurio galima dirbti tiek sėdint, tiek stovint. Erdvė aplink stalą ir po juo išnaudota kūrybos priemonėms laikyti: jos sudėtos į nedideles spinteles su ratukais, kurias prireikus lengva perstumti į norimą vietą.
„Įrengiant darbo vietą svarbu pagalvoti ir apie patogumą joje praleidžiant daugiau laiko. Sėdint prie stalo verta naudoti kojų atramą – ji padeda patogiai atremti pėdas ir palaikyti taisyklingą laikyseną. Kūrybos priemones taip pat pravartu laikyti lengvai pasiekiamas, kad norint jas pasiimti nereikėtų kaskart nutraukti darbo“, – pataria E. Maldauskaitė.
Taip įrengta darbo vieta ne tik leidžia patogiai užsiimti skirtingomis veiklomis, bet ir padeda palaikyti tvarką, kad kambaryje liktų daugiau erdvės poilsiui.
Spalvos, augalai ir šviesos žaismas
Kad atnaujintas kambarys derėtų su likusiais namais, jo interjere pasirinkti rudi ir žali tonai. Juos papildo kilimas, kurio smėliniai, rusvi, žali bei melsvi atspalviai atsikartoja kitose kambario detalėse ir sujungia erdvę į darnią visumą.
Jaukumo suteikia ir skirtingame aukštyje išdėstyti augalai. Dizainerė pataria juos ne tik statyti ant grindų ar palangių, bet ir pakabinti ar įkurdinti priešais poilsio vietą, kad žaluma būtų matoma iš skirtingų kambario vietų. Vakare augalus, medžiagų tekstūras ir interjero spalvas išryškina dekoratyviniai šviestuvai, derinami su bendruoju ir darbo vietos apšvietimu.
„Dieną kambaryje gausu natūralios šviesos, tačiau vakare svarbu turėti kelis skirtingus šviesos šaltinius. Rašant ar piešiant reikia gerai apšviestos darbo vietos, o ilsintis norisi švelnesnės šviesos. Derindami skirtingus šviestuvus galime pritaikyti apšvietimą konkrečiai veiklai ir kartu sukurti jaukesnę nuotaiką“, – sako E. Maldauskaitė.
5 patarimai nedideliam darbo ir pomėgių kambariui
1. Išnaudokite sienas. Sieninės spintelės suteiks vietos daiktams ir paliks daugiau laisvo ploto ant grindų. Jų dydį, kiekį ir dizainą rinkitės pagal tai, ką laikysite.
2. Derinkite atvirus ir uždarus sprendimus. Mėgstamas knygas bei daiktus galima laikyti atvirai, o kitus daiktus sudėti už uždarų durelių. Dėžutės ir krepšeliai padės rasti vietos net smulkiausiems reikmenims.
3. Suteikite lankstumo darbo vietai. Reguliuojamo aukščio stalas leis dirbti sėdint ar stovint, o spinteles su ratukais galėsite perstumti pagal veiklą.
4. Išlaikykite pagrindinių spalvų akcentus. Skirtingose namų erdvėse atkartodami tuos pačius atspalvius tekstilės ar dekoro detalėse, kursite nuoseklų ir darnų namų interjerą,
5. Numatykite šviesą ir darbui, ir poilsiui. Bendrąjį apšvietimą papildykite funkciniais šviestuvais darbo vietoje patogesniam darbui arba dekoratyviais šviestuvais, padedančiais sukurti jaukią vakaro atmosferą poilsiui.
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