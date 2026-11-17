„Yra tokių ugdymo įstaigų, kurios prisijungia prie streiko, yra ir tokių, kurios atsijungia. Tai manau, kad skaičius labai panašus. Tiesa, dabar jau prasidėjo įvairūs spaudimai iš savivaldybių. Vadovai prisigalvoja visokiausių versijų, kaip būtų galima apeiti streiką. Turbūt jiems labai noriai tai padeda sugalvoti Švietimo ministerija. Prasideda bandymas švelniomis priemonėmis trukdyti streikui“, – Eltai antradienį komentavo L. Bručkienė.
„Atsiranda visokiausių labai keistų ir Darbo kodeksui prieštaraujančių teiginių, bet kol kas jie yra labai atsargūs“, – pridūrė ji.
Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja negalėjo patikslinti, kas pedagogams teikia šiuos nurodymus, jie, anot jos, kol kas yra žodiniai.
„Kad nėra pinigų girdžiu visą savo karjerą“
Pasak L. Bručkienės, streikuojantys pedagogai kol kas yra nusivylę valdžios atstovų elgesiu. Mokytojai, pasak jos, tikėjosi aktyvios politikų reakcijos ir pasiūlymų derėtis.
„Mokytojai jaučiasi įvairiai. Mokytojai yra labai nusivylę politikų elgesiu kol kas. Jie kažkaip įsivaizdavo, kad jie pradės streikuoti ir politikai pakvies derėtis ir mes pakankamai greitai bei sėkmingai susitarsime dėl atlygio. Dabar aiškėja, kad mūsų niekas nekviečia ir niekam mes nelabai įdomūs“, – teigė ji.
„Mokytojai truputį sunerimę dėl to, kad neinama į derybas, nes mes įsivaizdavome, kad jau ta demokratija yra tokia, jog valdantieji politikai derasi su ta organizacija, kuri išeina į streiką“, – akcentavo mokytoja iš Klaipėdos.
Anot L. Bručkienės, streikuojančių pedagogų taip pat neįtikina ir valdžios atstovų argumentai, kodėl nėra pinigų papildomai kelti jų darbo užmokestį.
„Tai, kad pinigų reikia ir kitiems, ir kad jų nėra, aš girdžiu visą savo karjerą, kuri tęsiasi 30 metų. Lygiai tą patį girdžiu ir per visus streikus: tuos pačius argumentus, kad nėra pinigų, mes jų negausime. Mes netgi siūlėme paieškoti vidinių rezervų. Bet šiaip, jeigu žmogus ateina į politiką, gal jis turėtų žinoti, kaip valdoma valstybė, iš kur galima paimti pinigų ir kaip jų gauti“, – komentavo LŠDPS pirmininko pavaduotoja.
Pasak L. Bručkienės, mokytojai yra pasiryžę svarstyti ir kompromisinį variantą, tačiau ir apie tokį nėra kalbama.
„Mes pasiruošę deryboms, kompromisams, visiems galimiems variantams, išskyrus tą, kad nuleiskite galvas ir eikite dirbti, pinigų negausite“, – tvirtino ji.
Tikisi, kad organizuoti mitingo neprireiks
Profesinė sąjunga ketvirtadienį planavo surengti mitingą prie Seimo, vėliau jo data buvo patikslinta – preliminariai numatoma jį surengti gruodžio 1 d.
Vis tik, L. Bručkienė viliasi, kad iki tol pavyks rasti sutarimą ir mitingo organizuoti neprireiks.
„Mes dar sprendžiame dėl mitingo, nes kiekvieną dieną viskas keičiasi. Jeigu, pavyzdžiui, mus pakvies derėtis ir mes atrasime kažkokį kompromisą (…), tai galbūt tos gruodžio 1-osios ir nesulauksime kaip mitingo dienos. Galbūt į mokyklas grįšime gerokai anksčiau. (…) Viskas priklausys nuo to, kaip elgsis politikai“, – kalbėjo mokytoja.
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų, antrąją dieną šis skaičius išlieka panašus.
Dalyje švietimo įstaigų streiko metu bus nutraukiamas ugdymo procesas – dalis mokytojų nepasirodys darbe.
Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.
Tiesa, su profsąjunga praėjusią savaitę susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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