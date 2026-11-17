„HoopsHype“ žurnalistas Michaelas Scotto skelbia, kad Ispanijos klubas pasiekė susitarimą su Killianu Hayesu.
Killian Hayes and Barcelona have agreed to a deal, including an NBA opt out clause, agent Yann Balikouzou of LIFT Sports Management told @hoopshype. The 7th pick of the 2020 draft averaged 7.9 points, 5.0 assists, and 1.1 steals in six NBA seasons with the Pistons, Nets and Kings https://t.co/IPnuAVQay3— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 16, 2026
25 metų 196 cm ūgio gynėjas buvo pakviestas septintuoju šaukimu 2020-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje.
Prancūzas sužaidė keturis sezonus Detroito „Pistons“ gretose ir savo pike išvystė 10,3 taško bei 6,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius tuo metu prasčiausioje lygos komandoje.
Praėjusį sezoną K.Hayesas sužaidė 23 mačus su Sakramento „Kings“ marškinėliais ir per 18 minučių rinko 5,5 taško (27 procentai tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio bei 3,5 rezultatyvaus perdavimo.
Prieš persikeldamas už Atlanto jis žibėjo Prancūzijos jaunimo rinktinėse, būdamas vos 18 metų rinko 12,8 taško ir 6,2 rezultatyvaus perdavimo Europos taurėje, atstovaudamas Ulmo „Ratiopharm“.
„Barcelona“ (8/3) Eurolygoje dalinasi pirmąją vietą, o įskaičiavus ir Ispanijos pirmenybes, fiksuoja jau devynių pergalių seriją.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.