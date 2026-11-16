Jokubaitis atsargiai vertina galimybes žaisti rinktinėje ir džiaugiasi gerėjančia forma

Po kryžminių kelio raiščių operacijos atsigavęs Lietuvos rinktinės įžaidėjas pirmą sykį nuo 2023 m. gruodžio žengs ant „Žalgirio“ arenos parketo.
„Visada į Kauną smagu grįžti... Apie tą faktą net nebuvau pagalvojęs, kad tiek laiko nežaidžiau „Žalgirio“ arenoje, – Krepsinis.net sakė R.Jokubaitis. – Tiek daug viskas pasikeitė – ir man, ir „Žalgiriui“. Įdomu. Atvyksta šeima, draugai, visa Lietuva žiūri. Labai smagu ir šitos kelionės laukiu kiekvieną sezoną.“
Sezono starte minučių ribojimą turėjęs 25-erių mažeikiškis po truputį įsibėgėja – Eurolygoje per 18 minučių fiksuoja 8,7 taško, 3,6 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo statistiką. Tuo metu bavarai per 11 turų pasiekė 3 pergales.
„Dvigubose savaitėse jau nelabai ribojimų yra. Aišku, kažkiek išlikę, vietinėje lygoje nelabai man tenka išbėgti. Vokietijoje mane tikrai prižiūri ir palaiko pulsą, kad mano kūnas nesugriūtų ir kol kas viskas yra pagal planą. Žiūrėsime, kiek dar laiko mane saugos, bet viskas – pagal planą“, – dėstė 25-erių mažeikiškis.
R.Jokubaitis buvo įtrauktas į 24 rinktinės žaidėjų sąrašą, o šįvakar Dainius Adomaitis turi susitikimą su „Bayern“ atstovais. Pats gynėjas išlieka atsargus dėl žaidimo rinktinėje artėjančiame „lange“.
„Ne paslaptis, kad klausimas – atviras, – atsiduso R.Jokubaitis. – Visos mano rungtynės ir minutės dar yra reguliuojamos su gydytojais. Faktas, kad sąrašas yra, bet laiko dar yra iki keturioliktuko paskelbimo. Žiūriu į Eurolygos tvarkaraštį, matysime, bet tas klausimas yra labai įdomus visiems ir man pačiam. Dabar dar esu labai prisaugomas ir gydytojų, ir trenerių. Po metų nežaidimo atsakyti į šitą klausimą...
Jūs žinote mane, jei nebūtų trauma nutikus, visada sakyčiau „taip“ rinktinei. Dabar atsitiko tokia gyvenimiška situacija, kad visa koncentracija yra į artimiausias rungtynes. Su Dainiumi Adomaičiu ir „Bayern“ nepriėjome prie sprendimo. Mano balsas eina kartu su „Bayern“, taip pat labai svarbi mūsų gydytojų nuomonė.“
– Ar likę dar psichologinių baimių?
– Ne, ne. Nuo pirmų treniruočių nejaučiu jokio psichologinio diskomforto. Tai yra svarbiausia. Viskas yra savame ritme, nesijaučia, kad praradau pojūtį krepšiniui. Aišku, pirmi mėnesiai dar tik, rungtynių yra labai daug, ilgas sezonas, sportinė forma įgauna pagreitį ir su kiekvienu maču jaučiuosi geriau.
– Visas tris pergales iškovojote išvykose. Kur labiausiai stringate Eurolygoje?
– Taip... Tai, kad nesugebame namie laimėti... Gerai, kad laimėjome išvykose, bet namie reikia taškus susirinkti, jei galvojame apie ateitį ir geresnę nuotaiką. Dabar laukia „Žalgiris“ išvykoje, tada „Baskonia“ namie. Bet šiemet Eurolygoje visi gali laimėti. Jei namie negalime laimėti, turime pasistengti išvykose. Pradėsime nuo rytoj. (šypteli)
– Per karjerą žaidei su Artūru Milakniu, turėjai rimtų partnerių Barselonoje ir Tel Avive, o dabar tavo komandoje yra Andreasas Obstas. Ar tai yra geriausias snaiperis sutiktas karjeroje?
– Vienas geriausių. Jis yra geriausias snaiperis Europoje ir visi tai žino. Jis turi labai didelį dėmesį ant savęs ir čia yra mano darbas kažkaip jį išlaisvinti, kad būtų produktyvus. Galvoju, kad ne visai padarome gerą darbą čia ir turime patobulėti. Faktas, kad šiuo metu jis yra geriausias snaiperis Eurolygoje ir kartais jam trūksta mūsų pagalbos. Dirbame ties tuo.
– Kaip minėjai, „Žalgiryje“ per kelis metus daug pasikeitė. Ar pats kada pagalvojai, kad Jonas Valančiūnas vilkės „Žalgirio“ marškinėlius ir kaip tai atrodo stebint iš šalies?
– Nu jo... (atsiduso) Kiekvieną savaitę matome „Žalgirį“, Joną, bet vis tiek dar yra keistoka. Smagu dėl jo, labai gerai žaidžia, dominuoja. Buvo daug abejonių krepšinio visuomenėje, bet matome, kad be jokių problemų. Tiesiog dominuojantis centras, matysime rytoj, kaip bus. Pasiruošimas prieš jį – labai didelis.
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