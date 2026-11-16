Buzelis sulaukė NBA sankcijų už parodytą vidurinį pirštą

22-ejų lietuviui skirta 25 tūkst. JAV dolerių (apie 21,5 tūkst. eurų) bauda.
Incidentas įvyko lapkričio 14 dieną rungtynėse su Minesotos „Timberwolves“, kurias Čikagos klubas laimėjo 117:106.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje, likus žaisti 11 minučių ir 19 sekundžių, M. Buzelis realizavo baudos metimą ir atsisukęs į tribūnas sirgaliams parodė vidurinį pirštą.
Nepaisant šio epizodo, lietuvis sužaidė solidžias rungtynes. Per beveik 30 minučių jis pelnė 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“ ekipai tai buvo trečioji pergalė per pirmąsias 12 sezono rungtynių.
Pats M. Buzelis šį sezoną kol kas demonstruoja nepastovų žaidimą, o jo statistiniai rodikliai yra kuklesni nei praėjusiais metais.
Lietuvis vidutiniškai pelno po 13,7 taško, atkovoja 4,8 kamuolio ir atlieka 2 rezultatyvius perdavimus.
Puolėjas pataiko 43,5 proc. metimų iš žaidimo ir 33,9 proc. tritaškių.
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