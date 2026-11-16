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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis sulaukė NBA sankcijų už parodytą vidurinį pirštą

2026-11-16 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 19:23
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Čikagos „Bulls“ komandoje rungtyniaujantis Matas Buzelis sulaukė NBA nuobaudos už nepadorų gestą sirgaliams.

Buzelis | Scanpix nuotr.

Čikagos „Bulls“ komandoje rungtyniaujantis Matas Buzelis sulaukė NBA nuobaudos už nepadorų gestą sirgaliams.

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22-ejų lietuviui skirta 25 tūkst. JAV dolerių (apie 21,5 tūkst. eurų) bauda.

Incidentas įvyko lapkričio 14 dieną rungtynėse su Minesotos „Timberwolves“, kurias Čikagos klubas laimėjo 117:106.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje, likus žaisti 11 minučių ir 19 sekundžių, M. Buzelis realizavo baudos metimą ir atsisukęs į tribūnas sirgaliams parodė vidurinį pirštą.

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Nepaisant šio epizodo, lietuvis sužaidė solidžias rungtynes. Per beveik 30 minučių jis pelnė 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

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„Bulls“ ekipai tai buvo trečioji pergalė per pirmąsias 12 sezono rungtynių.

Pats M. Buzelis šį sezoną kol kas demonstruoja nepastovų žaidimą, o jo statistiniai rodikliai yra kuklesni nei praėjusiais metais.

Lietuvis vidutiniškai pelno po 13,7 taško, atkovoja 4,8 kamuolio ir atlieka 2 rezultatyvius perdavimus.

Puolėjas pataiko 43,5 proc. metimų iš žaidimo ir 33,9 proc. tritaškių.

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