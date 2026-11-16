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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Bus pagerbtas Panevėžio sporto pradininkas Vilhelmas Variakojis

2026-11-16 19:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 19:19
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Lapkričio 19 d. Panevėžys minės iškilios miesto sporto asmenybės, sporto pradininko, Garbės piliečio ir sporto vadovo Vilhelmo Variakojo 114-ąsias gimimo metines.

Vilhelmas Variakojis | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 19 d. Panevėžys minės iškilios miesto sporto asmenybės, sporto pradininko, Garbės piliečio ir sporto vadovo Vilhelmo Variakojo 114-ąsias gimimo metines.

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10 val. Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už Vilhelmo Variakojo atminimą. Jų metu taip pat bus meldžiamasi už visus Anapilin išėjusius sporto vadovus, trenerius, sportininkus, teisėjus ir rėmėjus, savo veikla prisidėjusius prie Panevėžio sporto istorijos kūrimo.

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Vilhelmo Variakojo vardas užima svarbią vietą Panevėžio sporto istorijoje. Jo veikla, nuveikti darbai ir indėlis į miesto sporto plėtrą išlieka reikšmingi ir šiandien. Šis minėjimas – proga prisiminti ne tik jį, bet ir kitus žmones, kurie savo darbu, žiniomis kūrė Panevėžio sporto tradicijas.

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Po šv. Mišių visi norintieji bus kviečiami aplankyti Kristaus Karaliaus katedros kapines Ramygalos gatvėje, kur ilsisi Vilhelmas Variakojis. Prie bažnyčios lauks autobusas, kuriuo bus galima nuvykti į kapines.

Panevėžio sporto centras kviečia sporto bendruomenės narius, buvusius auklėtinius, kolegas, bičiulius ir miesto gyventojus susiburti bendrai maldai, prisiminti išėjusius ir pagerbti Vilhelmo Variakojo bei kitų Panevėžio sportui nusipelniusių žmonių atminimą.

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