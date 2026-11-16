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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Jie negali manęs sustabdyti“: Rusijos slidininkas prabilo apie sugrįžimą ir politiką

2026-11-16 17:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 17:26
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Sergejus Volkovas Suomijoje vykusiose slidinėjimo sprinto  lenktynėse pateko į pusfinalį, tačiau jame taip ir nestartavo – rusas buvo diskvalifikuotas už trukdymą varžovui. Vis dėlto po incidento kilo ginčas dėl teisėjų sprendimo: vėliau jie neva pripažino suklydę ir atsiprašė sportininko.

Sergejus Volkovas | Instagram.com nuotr

Sergejus Volkovas Suomijoje vykusiose slidinėjimo sprinto  lenktynėse pateko į pusfinalį, tačiau jame taip ir nestartavo – rusas buvo diskvalifikuotas už trukdymą varžovui. Vis dėlto po incidento kilo ginčas dėl teisėjų sprendimo: vėliau jie neva pripažino suklydę ir atsiprašė sportininko.

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S. Volkovas atrankoje užfiksavo 14-ą rezultatą, o ketvirtfinalyje po drąsaus manevro aplenkė suomį Ollį Ahoneną ir finišavo antras, taip užsitikrindamas vietą pusfinalyje. Visgi, teisėjai nusprendė, kad lenkdamas varžovą rusas jam sutrukdė, todėl buvo diskvalifikuotas. Pats S. Volkovas su tokiu sprendimu nesutiko. Pasak jo, jis šliuožė priekyje, o ir pats suomis po finišo jam neva neturėjo priekaištų.

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„Aiškinamės, kaip tai galėjo būti laikoma trukdymu, jeigu aš buvau priekyje, o pats suomis man pasakė, kad viskas vyko pagal taisykles. Išanalizavome epizodą su teisėjų komisija. Jie atsiprašė ir pripažino suklydę, tačiau daugiau nieko negalėjo padaryti“, – rašė S. Volkovas.

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S. Volkovui tai buvo pirmas startas po beveik 5 metų pertraukos.

„Tai buvo neįtikėtina diena. Po penkerių metų pertraukos sugrįžti į tarptautines varžybas – neapsakomas jausmas. Deja, manau, kad viskas galėjo susiklostyti kur kas geriau. Taisyklės pastaruoju metu ne kartą keitėsi, tačiau ar galima kaltinti sportininką, kuris šliuožė tiesiai ir pirmasis užsiėmė trajektoriją finišui?“, – klausė S. Volkovas.

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Interviu Suomijos transliuotojui YLE S. Volkovas papasakojo apie neaiškią savo sportinę ateitį ir iššūkius, su kuriais susiduria Rusijos sportininkai.

„Visas mūsų gyvenimas sukasi apie politiką“, – teigė S. Volkovas.

Anksčiau perspektyviu sportininku laikytas S. Volkovas 2020 metais pasaulio jaunių čempionato sprinte užėmė ketvirtąją vietą. 2022-aisiais, praėjus keliems mėnesiams nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, jam buvo skirta šešių mėnesių diskvalifikacija už antidopingo taisyklių pažeidimą. Sportininkas aiškino, kad pažeidimas buvo susijęs su nosies purškalo „Rinofluimucil“ naudojimu. Jis tikino preparatą vartojęs tik ne varžybų metu ir manęs, kad šis draudžiamas tik varžybų laikotarpiu. Nuo tada S. Volkovas dalyvavo tik Rusijoje ir Slovėnijoje vykusiose varžybose. Dabar FIS jam suteikė leidimą sugrįžti į tarptautinį sportą. Po penktadienio starto rusas gavo FIS reitingo taškų ir įgijo galimybę dalyvauti pasaulio taurės sezono atidarymo etape Rukoje. Vis dėlto pirmiausia jam dar reikėtų gauti vieną iš kvotų vietų, kurias dabar skirsto Rusijos slidinėjimo federacija. Kol kas tokios vietos jis neturi.

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„Mūsų pasaulyje sunku pasakyti: „Aš nesu susijęs su politika“, nes visas mūsų gyvenimas sukasi apie politiką. Vis dėlto tikrai stengiuosi išlikti neutralus. Mes negalime pasirinkti, kur gimstame, ir aš dėl to nesigėdiju, tačiau galite paskaityti, ką savo „instagram“ paskyroje rašiau 2022 metais“, – teigė S. Volkovas.

2022 metų kovo 2 dieną paskelbtame įraše jis rašė: „Visada buvau ir liksiu savo šalies patriotas, tačiau iš istorijos pamokų, knygų ir filmų žinau viena – karas yra siaubingas. (...) Aš pasisakau už taiką visame pasaulyje.“

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Jau kurį laiką S. Volkovas gyvena Slovėnijoje, kur studijuoja ir treniruojasi. Jo mama liko Maskvoje, o mergina gyvena JAV. Slidininkas turi Rusijos pasą, tačiau Slovėnijoje yra gavęs leidimą gyventi. Dėl to jam netaikomi Šiaurės šalių apribojimai Rusijos sportininkams išduodant vizas.

„Jie negali manęs sustabdyti. Gyvenu kitoje šalyje ir šiuo metu neturiu nieko bendra su Rusijos slidinėjimo federacija“, – sakė jis.

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