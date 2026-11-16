Sabenas Lee mano, kad „Žalgiris“ gali pakelti žaidimo lygį

Prieš laukiantį susitikimą mintimis apie komandos ir varžovų žaidimą pasidalijo sekmadienį geriausias rungtynes su „Žalgirio“ marškinėliais sužaidęs ir 31 naudingumo balą mače su Klaipėdos „Neptūnu“ surinkęs Sabenas Lee.
„Turime ir toliau laikytis tų dalykų, kuriuos treneris akcentuoja. Šioje atkarpoje laimime rungtynes, bet visi jaučiame, kad galime žaisti dar aukštesniame lygyje, todėl turime tobulinti savo silpnąsias puses“, – kalbėjo S.Lee.
Žalgirietis taip pat kalbėjo apie komandos gynybą, mat pastarųjų penkerių rungtynių atkarpoje jos reitingas yra geriausias Eurolygoje, o vėliau išskyrė greitą žaidimo tempą.
„Man labai patinka greito tempo krepšinis, kai bėgame į greitą puolimą. Turime daug gerų metikų ir vyrukų, kurie gali užbėgti, todėl turime bandyti palaikyti tokį tempą ir toliau jį išnaudoti“, – pridėjo S.Lee.
S.Lee aptarė ir laukiančio susitikimo su „Bayern“ planą.
„Aišku, tai bus geros rungtynės. Suprantame, kad jie išeis kautis, bet tą patį darysime ir mes. Turime ir toliau laikytis trenerio paruošto rungtynių plano, gynyboje toliau rodyti „Žalgirio“ krepšinį ir žiūrėsime, kas gausis“, – teigė amerikietis.
S.Lee taip pat kalbėjo, kad komanda pasiilgo namų arenos atmosferos, tad kviečiame įsijungti visą video ir išgirsti likusias žalgiriečio mintis.
„Žalgirio“ ir „Bayern“ dvikova prasidės antradienį 20.00 val.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.