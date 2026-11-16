Bueno: Eurolyga sieks sėkmės ir be NBA, plėtodama franšizių modelį

„Turime labai aiškius klubų savininkų nurodymus – mes nesustojame, – interviu portalui „Eurohoops“ sakė Ch.Bueno. – Eurolyga turi savo planą. Mums nereikia NBA, kad būtume sėkmingi. Mūsų planas yra labai sėkmingas, todėl toliau judėsime franšizių modelio link.“
Pasak Eurolygos vadovo, organizacija jau yra parengusi platesnę struktūrą, apimančią naujų franšizių kūrimą bei trejų metų licencijų suteikimą. Vertinant potencialius klubus ir jų paraiškas, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas arenų infrastruktūrai, rinkų dydžiui ir bendram kiekvieno projekto tvirtumui.
Oficialios derybos tarp Eurolygos ir NBA yra įstrigusios nuo pat Komo mieste vykusio susitikimo. Ch.Bueno taip pat pripažino žinantis, kad NBA atstovai bandė megzti ryšius su kai kuriais Eurolygos klubais individualiai.
Visgi organizacijos vadovas visiškai neužvėrė durų galimam susitarimui paskutinę minutę. Ch.Bueno pabrėžė, kad Eurolygos akcininkai išlieka vieningi, o bendradarbiavimas su NBA vis dar yra įmanomas, net jei jis ir nėra laikomas būtina sąlyga sėkmingai Eurolygos ateičiai.
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