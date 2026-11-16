Stenionis su „Basquet“ liks iki sezono pabaigos

24 metų 179 cm ūgio Dominykas Stenionis turėjo kontraktą iki lapkričio 15 dienos, o dabar jis pratęstas iki sezono pabaigos. Kartu su gynėju žaidžia ir tautietis Martinas Gebenas.
D.Stenionis Ispanijos lygoje per 9 minutes įmeta 2,8 taško, atlieka 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 1,6 naudingumo balo.
FIBA Europos taurėje renka 7 taškų, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 10,5 naudingumo balo vidurkius per 17 minučių.
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