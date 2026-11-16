Sinoptikė jau žino, kada sulauksime sniego: kur žemė nusidažys baltai?

Pasak sinoptikės, sausesnį anticikloną Lennox keičia audringesnė ciklonų sistema Sylvia, kuri į Lietuvą atneš permainingus ir darganotus orus.
„Tai sausesnis anticiklonas, vardu Lennox, savo šiaurės vakariniu pakraščiu atsisveikindamas mus pasiekė ir pasitrauks tolyn į rytus.
Virš Skandinavijos ir Baltijos stiprėja audringesnių ir darganotų ciklonų sistema, vienu vardu Sylvia, jos banguotas atmosferos frontas nuo arktinių jūrų iki Vidurio Europos nutįso“, – rašė ji.
Savaitės pradžioje vakarų Lietuvą pasieks lietūs, sustiprės pietų vėjas, o antradienis daugelyje šalies vietų bus lietingas.
„Pirmadienio naktis bus dar sausa, bet šaltesnė, bet pirmadienį įdienojus vakarinius rajonus jau atmosferos fronto debesys pasieks, lietumi palaistys, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas. Darganotas, daugiausia lietingas bus ir antradienis.
Naktį dar stiprokas pietys pūs, dieną jau kiek aprims. Naktį šaltukas nebegąsdins, bet dieną tik vakariniame, pietvakariniame pakraštyje bus kiek šilčiau“, – įvertino ji.
Sinoptikės nuomone, lietų vis dažniau keis šlapdriba ir snaigės, o trečiadienio naktį daug kur susidarys plikledis.
„Darganoti bus ir trečiadienio diena ir ketvirtadienis ir penktadienis. Šiomis dienomis jau ne tik lietaus, bet ir šlapdribos tai viena, tai kita Lietuvos pusė sulauks, o penktadienį jau ne tik šlapdriba, bet ir snaigės kai kur kris.
Pagal dabartinius duomenis sausesnė ir šalčiausia bus trečiadienio naktis, tad jau daug kur plikledis slidžius spąstus paspęs“, – dalijosi E. Latvėnaitė.
Anot specialistės, savaitės pabaigoje kritulių sumažės, tačiau orai išliks šalti ir žvarbūs, o naktimis vėl dažnai formuosis plikledis.
„Vėsokos, kai kur su nedidelėmis neigiamomis oro temperatūromis bus ir ketvirtadienio ir penktadienio naktys, tad plikledis vėl dažnai grasins. Nors vėjas jau bus aprimęs, bet bus žvarbokas.
Savaitgalyje pagal dabartinius duomenis kritulių bus nedaug ir tik kai kur. Bet vėl šiek tiek stiprės vėjas, jau vakaris. Bus dar vėsiau, ypač giedresnėmis naktimis, dienomis irgi šiluma nedžiugins“, – pastebėjo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, lapkričio 16-osios naktį be lietaus, daug kur plikledis, įdienoju pajūryje, vėliau pavakare vakariniuose rajonuose protarpiais palis Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Naktį –1–1°C, šilčiausia pajūryje 2–4°C, dieną 4–6°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.
Antradienį, lapkričio 17-osios naktį ir dienos pradžioj gausokas lietus, daug kur lietuje ar dulksnoje bus miglota, popietę kai kur tik protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių naktį 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje pietvakarių 8–13 gūsiai 17 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 2–5°C, dieną 4–7°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.
Trečiadienį, lapkričio 18-osios naktį be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai drieksis, plikledis ar šarma paviršius padengs, rytą ir dieną visokie mišrūs krituliai (lietus, šlapdriba) kris, krituliuose bus blogas matomumas, bus slidu. Vėjas rytų, pietryčių 6-11 m/s, dieną pietryčių, pietų 7–12 m/s. Naktį nuo 0 iki –3°C, dienos pradžioje tik 2–4°C, pavakare pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose apie plius 5–6°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., protarpiais krituliai, naktį lietus su šlapdriba maišysis, dieną daugiausia palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, rytą ir dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s. Naktį –1, 3°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 4–7°C, šilčiausia vakariniam pietvakariniam, pietiniam pakraštyje.
Penktadienį, lapkričio 20-osios naktį ir dienos pradžioje gausoki krituliai- lietus su šlapdriba maišysis, rytą ir dienos pradžioje jau daug kur šlapdriba vyraus, rytą šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose jau ir sniegelis kartais iškris. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį –1–2°C, pajūryje 3–5°C, dieną 3–6°C, šilčiausia pajūryje.
Šeštadienį, lapkričio 21 d., protarpiais kai kur nedideli mišrūs krituliai (lietutis su silpna šlapdriba, o naktį ir sniegelis kai kur pasisukios). Vėjas vakarų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį –2, 2°C, pajūryje 3–6°C, dieną 2–4°C, pajūryje 5–7°C.
Sekmadienį, lapkričio 22 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį –3, 1°C, dieną 2–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje.
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