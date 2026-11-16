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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė jau žino, kada sulauksime sniego: kur žemė nusidažys baltai?

Perspėjama dėl galimo plikledžio
2026-11-16 10:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 10:34
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad savaitės pradžioje dar sulauksime lietaus ir stipresnio pietų vėjo, tačiau antroje savaitės pusėje orai vis labiau primins žiemą. Temperatūra kris, naktimis vietomis spaus šaltukas, o vairuotojams vis dažniau teks saugotis plikledžio.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad savaitės pradžioje dar sulauksime lietaus ir stipresnio pietų vėjo, tačiau antroje savaitės pusėje orai vis labiau primins žiemą. Temperatūra kris, naktimis vietomis spaus šaltukas, o vairuotojams vis dažniau teks saugotis plikledžio.

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Pasak sinoptikės, sausesnį anticikloną Lennox keičia audringesnė ciklonų sistema Sylvia, kuri į Lietuvą atneš permainingus ir darganotus orus.

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„Tai sausesnis anticiklonas, vardu Lennox, savo šiaurės vakariniu pakraščiu atsisveikindamas mus pasiekė ir pasitrauks tolyn į rytus.

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Virš Skandinavijos ir Baltijos stiprėja audringesnių ir darganotų ciklonų sistema, vienu vardu Sylvia, jos banguotas atmosferos frontas nuo arktinių jūrų iki Vidurio Europos nutįso“, – rašė ji.

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Savaitės pradžioje vakarų Lietuvą pasieks lietūs, sustiprės pietų vėjas, o antradienis daugelyje šalies vietų bus lietingas.

„Pirmadienio naktis bus dar sausa, bet šaltesnė, bet pirmadienį įdienojus vakarinius rajonus jau atmosferos fronto debesys pasieks, lietumi palaistys, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas. Darganotas, daugiausia lietingas bus ir antradienis.

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Naktį dar stiprokas pietys pūs, dieną jau kiek aprims. Naktį šaltukas nebegąsdins, bet dieną tik vakariniame, pietvakariniame pakraštyje bus kiek šilčiau“, – įvertino ji.

Sinoptikės nuomone, lietų vis dažniau keis šlapdriba ir snaigės, o trečiadienio naktį daug kur susidarys plikledis.

„Darganoti bus ir trečiadienio diena ir ketvirtadienis ir penktadienis. Šiomis dienomis jau ne tik lietaus, bet ir šlapdribos tai viena, tai kita Lietuvos pusė sulauks, o penktadienį jau ne tik šlapdriba, bet ir snaigės kai kur kris.

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Pagal dabartinius duomenis sausesnė ir šalčiausia bus trečiadienio naktis, tad jau daug kur plikledis slidžius spąstus paspęs“, – dalijosi E. Latvėnaitė.

Anot specialistės, savaitės pabaigoje kritulių sumažės, tačiau orai išliks šalti ir žvarbūs, o naktimis vėl dažnai formuosis plikledis.

„Vėsokos, kai kur su nedidelėmis neigiamomis oro temperatūromis bus ir ketvirtadienio ir penktadienio naktys, tad plikledis vėl dažnai grasins. Nors vėjas jau bus aprimęs, bet bus žvarbokas.

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Savaitgalyje pagal dabartinius duomenis kritulių bus nedaug ir tik kai kur. Bet vėl šiek tiek stiprės vėjas, jau vakaris. Bus dar vėsiau, ypač giedresnėmis naktimis, dienomis irgi šiluma nedžiugins“, – pastebėjo E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, lapkričio 16-osios naktį be lietaus, daug kur plikledis, įdienoju pajūryje, vėliau pavakare vakariniuose rajonuose protarpiais palis Vėjas pietų, pietryčių 712 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje 1618 m/s. Naktį 11°C, šilčiausia pajūryje 24°C, dieną 46°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.

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Antradienį, lapkričio 17-osios naktį ir dienos pradžioj gausokas lietus, daug kur lietuje ar dulksnoje bus miglota, popietę kai kur tik protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių naktį 712 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje pietvakarių 813 gūsiai 17 m/s, dieną pietų, pietvakarių 611 m/s, pajūryje 813 m/s. Naktį 25°C, dieną 47°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.

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Trečiadienį, lapkričio 18-osios naktį be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai drieksis, plikledis ar šarma paviršius padengs, rytą ir dieną visokie mišrūs krituliai (lietus, šlapdriba) kris, krituliuose bus blogas matomumas, bus slidu. Vėjas rytų, pietryčių 6-11 m/s, dieną pietryčių, pietų 712 m/s. Naktį nuo 0 iki 3°C, dienos pradžioje tik 24°C, pavakare pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose apie plius 56°C.

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Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., protarpiais krituliai, naktį lietus su šlapdriba maišysis, dieną daugiausia palis. Vėjas naktį nepastovus 48 m/s, rytą ir dieną pietvakarių, vakarų 712 m/s. Naktį 1, 3°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 47°C, šilčiausia vakariniam pietvakariniam, pietiniam pakraštyje.

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Penktadienį, lapkričio 20-osios naktį ir dienos pradžioje gausoki krituliai- lietus su šlapdriba maišysis, rytą ir dienos pradžioje jau daug kur šlapdriba vyraus, rytą šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose jau ir sniegelis kartais iškris. Vėjas naktį nepastovus 510 m/s, dieną vakarinių krypčių 712 m/s. Naktį 12°C, pajūryje 35°C, dieną 36°C, šilčiausia pajūryje.

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Šeštadienį, lapkričio 21 d., protarpiais kai kur nedideli mišrūs krituliai (lietutis su silpna šlapdriba, o naktį ir sniegelis kai kur pasisukios). Vėjas vakarų, pietvakarių 611 m/s, pajūryje 813 m/s. Naktį 2, 2°C, pajūryje 36°C, dieną 24°C, pajūryje 57°C.

Sekmadienį, lapkričio 22 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių 712 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį 3, 1°C, dieną 26°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje.

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