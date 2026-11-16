Lietuvoje maišysis stichijos – pasieks žiemiški orai: sinoptikai siunčia perspėjimą

Anot jų, antradienį daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su šlapdriba. Vietomis rūkas, naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį daugiausia pietų, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, pajūryje gūsiai iki 13 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 13 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 9 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Druskininkais ir Minijoje ties Lankupiais – iki 18 cm, Šventojoje ties Šventąja iki – 26 cm, Akmenoje–Danėje ties Klaipėda – iki 32 cm. Žymesnis kritimas, iki 21 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–10, ežeruose – 4–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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