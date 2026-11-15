Orų prognozė: štai, kas mūsų laukia artimiausiu metu

Pirmadienio dieną vakariniuose rajonuose nedidelis lietus. Vėjas pietryčių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Antradienį daug kur lietus. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 4–8 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 13 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 9 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Druskininkais ir Minijoje ties Lankupiais – iki 18 cm, Šventojoje ties Šventąja iki – 26 cm, Akmenoje–Danėje ties Klaipėda – iki 32 cm. Žymesnis kritimas, iki 21 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–10, ežeruose – 4–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
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