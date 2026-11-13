Sinoptikai įspėja dėl pavojingo reiškinio – pasisaugokite

Anot jų, šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis protarpiais krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vakariniuose rajonuose vietomis palis, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį pietvakarių, dieną pereinantis į pietų, pietryčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4, pajūryje 5–7 laipsnių šilumos, dieną 5–9 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 12 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 14 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 24 cm, fiksuojamas Nemune ties Smalininkais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–10, ežeruose – 4–10, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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