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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija atskleidė, kokie orai laukia: „Labai smagi žinia“

2026-11-12 17:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-12 17:55
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Sinoptikas Naglis Šulija praneša artimiausių dienų orų prognozę. Pasak sinoptiko, orus Europoje rytoj lems dvi aukšto slėgio sritys rytuose bei vakaruose ir žemas slėgis tarp jų. Artimiausią naktį Lietuvoje – menka plikledžio tikimybė, penktadienį gali iškristi šlapios snaigės.

Sinoptikas Naglis Šulija praneša artimiausių dienų orų prognozę. Pasak sinoptiko, orus Europoje rytoj lems dvi aukšto slėgio sritys rytuose bei vakaruose ir žemas slėgis tarp jų. Artimiausią naktį Lietuvoje – menka plikledžio tikimybė, penktadienį gali iškristi šlapios snaigės.

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Orus Europoje rytoj lems dvi aukšto slėgio sritys rytuose bei vakaruose ir žemas slėgis tarp jų, teigia sinoptikas.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Pasak N. Šulijos, debesuota rytoj bus žemyno rytinėje dalyje ir kai kur pietuose, saulė švies daug kur žemyno vakaruose ir viduryje.

Šilčiausia rytoj bus kraštuose apie Juodąją jūrą, šilta bus pačiuose pietuose, kitur bus vidutiniškai šilta.

Romoje rytoj palis ir šils iki 20 laipsnių, Barselonoje bus saulėta ir 19 laipsnių šilumos, Paryžiuje saulė pro debesis ir 10 laipsnių, Londone saulėta ir šils iki 7. Berlyne irgi saulė pro debesis ir 8 laipsniai, Varšuvoje debesuota ir 7 laipsniai šilumos.

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Kokie orai laukia Lietuvoje?

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, vietomis palijo. Artimiausią naktį irgi bus debesuota, kurį laiką lis visur, dažnai ir ne po kartą. Lietų kai kur papildys šlapios snaigės. Dieną debesuotumas permainingas, vietomis palis, šlapių snaigių kur nors irgi gali būti, teigė sinoptikas.

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Kaip teigia N. Šulija, Lietuvoje nusistovėjo tikrai ne patys šilčiausi, tačiau ir ne vėsūs orai. Artimiausią naktį atvės iki 1–3 laipsnių šilumos, kur nors gali būti ir apie 0, iš čia ir menka plikledžio tikimybė, rytoj dieną sušils iki 4–6, prie pat jūros 8 laipsnių šilumos.

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(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

„Kitaip tariant, rytoj bus pilka, drėgna ir dar vėjuota, ypač prie jūros. Naktį lietaus bus visur, daug kur ir ne po kartą, dieną palis tik vietomis. Bus nedidelė šlapių snaigių tikimybė. Naktį atvės iki 1–3 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 4–6 laipsnių, prie pat jūros bus apie 8.

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Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis bus kritulių, bet vyraus visgi lietus. Vėjas kiek aprims, bet dar nenurims. Naktį atvės iki 2–4, prie jūros maždaug 6 laipsnių, dieną šils iki 5–7, prie jūros 9 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį palis tiktai kai kur šalies vakaruose, dieną lietaus jau nebus. Naktį atvės iki 3–5, šalies pietuose 1–3 laipsnių, prie pat jūros bus 7–9. Dieną šils iki 4–6, prie jūros liks apie 7 laipsnius šilumos.

Ką gi, bus drungna, drėgna ir vėjuota, bet lietinga tikrai ne nuolatos – tai labai smagi žinia“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.

Visą N. Šulijos orų prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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