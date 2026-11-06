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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija atskleidė, ar netrukus sulauksime orų pokyčių

2026-11-06 17:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 17:55
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Lietuvoje šiandien buvo šviesūs, daug kur saulėti orai. Šį vakarą debesų likučiai sparčiai nyks ir atsivers giedras dangus. Vėliau debesys iš naujo užtrauks dangų vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje. Diena apsidebesavusi, bet nei naktį, nei dieną lietaus nenumatoma, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo šviesūs, daug kur saulėti orai. Šį vakarą debesų likučiai sparčiai nyks ir atsivers giedras dangus. Vėliau debesys iš naujo užtrauks dangų vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje. Diena apsidebesavusi, bet nei naktį, nei dieną lietaus nenumatoma, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

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Anot jo, oro temperatūra artimiausią naktį priklausys nuo debesų. Šalies rytuose ir pietuose, kur bus giedra, paryčiais bus iki 2 laipsnių šalčio, vakaruose ir šiaurėje bus iki 3–5, prie pat jūros 8 šilumos. Dieną oras šils iki 6–8, prie pat jūros 10 laipsnių šilumos.

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„Kitaip tariant, ir rytojus bus puikus. Debesuotumas bus nepastovus, orai šviesūs, lietaus nenumatoma“ , – nurodo sinoptikas.

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FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, juntamas, bet ne per stipriausias. Naktį bus nuo 2 šalčio iki 3–5, prie jūros 8 laipsnių šilumos, dieną šils iki 6–8, prie jūros 10 laipsnių šilumos.

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Sekmadienį dangų dengs nestori debesys, lietaus tikimybė labai menka. Naktį atvės iki 3–5, prie jūros 6–8 laipsnių, dieną bus apie 6–8, kai kur iki 9 laipsnių šilumos.

Orai kitą savaitė

Ir pirmadienį orai bus puikūs: debesuotumas nepastovus, dieną vietomis bus saulėta, lietaus nenumatoma. Paryčiais vyraus 2–4 laipsniai šilumos, kai kur bus apie 0, dieną temperatūra kils iki 6–8 laipsnių šilumos.

„Ką gi, be apsimestinio kuklumo tenka pripažinti, kad mūsų ateitis yra puiki. Mažų mažiausiai meteorologine prasme“ , – sako sinoptikas.

Visą N. Šulijos orų prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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