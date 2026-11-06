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Sinoptikė įspėja – Lietuvą užgrius ciklonas: kitą savaitę smogs šlapdriba ir kiti pavojingi reiškiniai

2026-11-06 09:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 09:44
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Penktadienį Lietuvą pasieks anticiklonas Klaus, dėl ko ryte buvo kiek vėsiau. Gana panašūs orai numatomi ir savaitgalį. O jau nuo kitos savaitės prasidės nemalonūs orų pokyčiai.

Penktadienį Lietuvą pasieks anticiklonas Klaus, dėl ko ryte buvo kiek vėsiau. Gana panašūs orai numatomi ir savaitgalį. O jau nuo kitos savaitės prasidės nemalonūs orų pokyčiai.

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„Nors anticiklonas lėtai trauksis į pietryčius, savaitgalį ir pirmadienį bus dar sausa, pūs silpnas nepastovių krypčių vėjas. Naktimis jau daug kur nedidelis šaltukas spustels, ramiomis dienomis kartais pasirodžiusi saulutė tik šiek tiek pašildys“, – sako sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.

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Nuo antradienio prasidės didesnės orų permainos, nes iš šiaurės per Skandinaviją Baltijos regiono link plėsis ciklono slėnis.

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„Antradienio naktis dar šaltoka, daug kur su neigiama oro temperatūra, tik pajūryje palis, ten bus šilčiausia. Antradienio dieną kritulių, daugiausia lietaus, jau daug kur sulauksime, o pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, pagal dabartinius duomenis, jau ir šlapdriba iškris“, – praneša sinoptikė.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Darganotas bus ir trečiadienis. Naktį Lietuva gali „pasidalinti“ į šiltesnę vakarinę, šiaurės vakarinę ir vėsesnę, su neigiamomis oro temperatūromis pietinę ir rytinę puses.

Ketvirtadienis kiek šiltesnis, bet su lietumi.

„Daugiau lietaus galime sulaukti savaitės pabaigoje. Naktimis šaltuko nebebus, bet darganotos dienos irgi menkai šils“, – komentuoja E. Latvėnaitė.

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Orų prognozė savaitei

Penktadienį, lapkričio 6 d., be kritulių. Vėjas naktį ir rytą šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Temperatūra dieną 5–9°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.

Šeštadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s, stipresnis šiauriniuose rajonuose. Naktį -3 – -1°C, vakariniame pakraštyje 0–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 6–9°C, vis dar vėsiausia rytiniuose rajonuose.

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Sekmadienį, lapkričio 8 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 0–3°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, pajūryje 4–6°C, dieną 6–9°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.

Pirmadienį, lapkričio 9 d., be kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį -1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 5–7°C.

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Antradienio, lapkričio 10-osios, naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną daug kur nedideli krituliai, vyraus lietus, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose gali kristi ir šlapdriba. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s. Naktį -3–0°C, vakariniame pakraštyje  1–3°C, pajūryje apie 5°C, dieną 3–6°C, pajūryje apie 8°C.

Trečiadienį, lapkričio 11 d,. šiek tiek palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, naktį ir rytą rūkas. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s. Naktį šiaurės rytuose, rytuose ir pietuose -3–0°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 1–4°C, dieną 3–5°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 5–7°C.

Ketvirtadienį, lapkričio 12 d., protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį plius 3–6°C, šilčiausia pajūryje, dieną 5–8°C, šilčiausia pajūryje.

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