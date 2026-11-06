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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kada smogs šaltis

2026-11-06 06:00 / šaltinis: Meteo.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: Meteo.lt / Parengė:
2026-11-06 06:00
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša naujausią orų prognozę. Sinoptikai praneša, kad ateinančias paras galime sulaukti didesnio šalčio.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša naujausią orų prognozę. Sinoptikai praneša, kad ateinančias paras galime sulaukti didesnio šalčio.

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Šiandien be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Naktį spustels šaltukas

Šeštadienį be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, vakariniame šalies pakraštyje 3–6 laipsnių šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

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Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 8, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

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Hidrologinė situacija

Lapkričio 5 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 18 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Bartuvoje ties Skuodu – iki 22 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse ir ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

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