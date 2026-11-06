Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kada smogs šaltis

Šiandien be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.
Naktį spustels šaltukas
Šeštadienį be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, vakariniame šalies pakraštyje 3–6 laipsnių šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 8, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 5 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 18 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Bartuvoje ties Skuodu – iki 22 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse ir ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.