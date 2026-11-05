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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Teks būti atidesniems: naktimis spustels šaltukas iki -3 laipsnių

2026-11-05 06:05 / šaltinis: Meteo.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: Meteo.lt / Parengė:
2026-11-05 06:05
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Orai ir toliau išliks pastovūs, bus vėsu, o ketvirtadienį gali trumpai palyti, rodo naujausia orų prognozė. Kelininkai dar trečiadienį perspėjo, kad dėl orų sąlygų jau gali pradėti formuotis plikledis.

Orai ir toliau išliks pastovūs, bus vėsu, o ketvirtadienį gali trumpai palyti, rodo naujausia orų prognozė. Kelininkai dar trečiadienį perspėjo, kad dėl orų sąlygų jau gali pradėti formuotis plikledis.

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Ketvirtadienį laukia vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Žemiausia temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, pietrytiniuose rajonuose daug kur nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, aukščiausia dieną 7–12 laipsnių šilumos.

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Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje 6–8, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

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Šeštadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, vakariniame šalies pakraštyje 3–7 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

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Kelininkai jau trečiadienį perspėjo, kad dėl orų sąlygų gali formuotis plikledis.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 4 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 12 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 22 cm. Žymesnis kritimas stebimas Nemune ties Lampėdžiais – iki 22 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 26 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 6–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.

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