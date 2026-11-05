Teks būti atidesniems: naktimis spustels šaltukas iki -3 laipsnių

Ketvirtadienį laukia vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Žemiausia temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, pietrytiniuose rajonuose daug kur nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, aukščiausia dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje 6–8, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Šeštadienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, vakariniame šalies pakraštyje 3–7 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Kelininkai jau trečiadienį perspėjo, kad dėl orų sąlygų gali formuotis plikledis.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 4 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 12 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 22 cm. Žymesnis kritimas stebimas Nemune ties Lampėdžiais – iki 22 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 26 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 6–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.