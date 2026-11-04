Vairuotojų laukia išbandymas: įspėja apie pavojingą plikledį

„Grinda“ savo „Facebook“ paskyroje paaiškino, kaip stebima gatvių dangos būklė, kada imamasi prevencinių priemonių ir kodėl pirmiausia plikledis gali susidaryti ant tiltų bei viadukų.
„Dar ne žiema, bet... Reaguodami į vėstančius orus ir galimas sudėtingesnes eismo sąlygas, nuo šios nakties pradėsime budėti ištisomis paromis visą žiemos sezoną.
Jau artėjančią naktį Vilniuje gali formuotis slidūs dangų paviršiai. Mūsų gatvių būklės stebėjimo sistema rodo, kad vietomis dangų temperatūra gali nukristi iki 0 °C ar žemiau.
Tokiomis sąlygomis gali formuotis plikledis – plonas ir beveik nematomas ledo sluoksnis, susidarantis dėl įvairių priežasčių: nuo lietaus vandens ar rasos iki ore esančios drėgmės“, – rašoma „Grinda“ paskyroje.
Plikledžio rizika lapkričio mėnesį
Kaip „Grinda“ informavo, dangos labiausiai atšąla keliose specifinėse vietose. Jie taip pat įvardijo didelę plikledžio riziką ir ką žada dėl to imtis.
„Lapkritį dangos greičiausiai atšąla ant tiltų ir viadukų, todėl šiose vietose slidumo tikimybė yra didesnė. Tai dar nereiškia, kad jau dabar valysime ar barstysime gatves.
Tai reiškia, kad esame pasirengę operatyviai reaguoti, jei judėjimo sąlygos mieste staiga keistųsi.
Matydami didelę plikledžio riziką, naudosime antiledodaros tirpalą, kuris apsaugo nuo ledo susidarymo.
Situaciją visą parą stebime pasitelkdami gatvėse įrengtus dangos būklės daviklius ir kritulių stotis, todėl galime ne tik greitai reaguoti į besikeičiančias sąlygas, bet ir numatyti jas iš anksto. Kad ir kada ateitų žiema, pasitiksime ją pasiruošę“, – toliau rašoma pranešime.
Sinoptikės prognozės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, jog trečiadienį Lietuvoje įsitvirtins anticiklonas Klaus, lemiantis ramius ir sausus, tačiau vėsius orus. Savaitės viduryje šiaurės vakarų vėjas stiprės, o ketvirtadienį šalį pasieks šiltesnio oro masė. Vis dėlto ilgiau džiaugtis šiluma neteks – savaitės pabaigoje ir savaitgalį vyraus sausi, bet vėsūs vėlyvo rudens orai.
Pasak sinoptikės, virš Šiaurės ir Vidurio Europos, o trečiadienį ir virš Rytų Europos stiprėja anticiklonas Klaus. Tuo metu virš Arkties jūrų sukasi audringesnis ciklonas, kurio slėnis ketvirtadienį plėsis į rytus ir pietryčius.
„Virš Šiaurės, Vidurio, o trečiadienį ir virš Rytų Europos, su ramiais, sausais orais stiprėja ir laikysis anticiklonas, vardu Klaus.
Mes trečiadienį būsim jo vėsioje šiaurės rytinėje dalyje. Virš arktinių jūrų užsisukęs audringesnis ciklonas ketvirtadienį savo slėniu plėsis į rytus, pietryčius, tad stiprės šiaurės vakarų vėjas“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, trečiadienį kai kuriuose šalies rajonuose dar gali palyti, o rytinėje kaimyninėje šalyje pasirodys ir mišrių kritulių. Ketvirtadienį iš pietvakarių Lietuvą pasieks šiltesnis oras.
„Dieną šiek tiek palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, o mūsų rytiniam kaimynui jau ir mišrių kritulių pamėtės.
Ketvirtadienio dieną iš pietvakarių mus pasieks šiltesnis oras, po vėsokos nakties, diena bus ko gero šilčiausia šią savaitę“, – prognozavo sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 4 d., naktį šiek tiek palis pajūryje ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose nusidrieks rūkas. Dieną lietaus nenumatoma. Naktį pūs šiaurės, šiaurės vakarų, dieną – šiaurės vakarų vėjas, 3–7 m/s, pajūryje dieną – 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–4 °C, šalčiausia bus rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, pajūryje – 5–8 °C. Dieną oras sušils iki 5–9 °C, vėsiausia išliks rytuose ir šiaurės rytuose.
Ketvirtadienį, lapkričio 5 d., naktį lietaus nenumatoma, dieną šiek tiek palis tik šiaurės rytiniame šalies pakraštyje. Naktį pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s, dieną – 8–13 m/s, pajūryje gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra bus 1–6 °C, šalčiausia nakties pradžioje, pajūryje – 7–9 °C. Dieną oras sušils iki 8–12 °C.
Penktadienį, lapkričio 6 d., kritulių nenumatoma. Naktį pūs šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, dieną jis susilpnės iki 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–5 °C, pajūryje – 6–8 °C. Dieną bus 6–9 °C, vėsiausia rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 7 d., lietaus nenumatoma. Naktį pūs vakarinių krypčių vėjas, 3–7 m/s, dieną sustiprės iki 7–12 m/s, stipresnis bus šiauriniuose rajonuose. Naktį temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 °C šilumos, vakariniame pakraštyje bus 2–4 °C, pajūryje – 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 6–9 °C, vėsiausia išliks rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 8 d., lietaus nenumatoma. Pūs nepastovios krypties vėjas, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–4 °C, vakariniame šalies pakraštyje bus šilčiausia, pajūryje – 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 5–8 °C.
Pirmadienį, lapkričio 9 d., kritulių nenumatoma. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, dieną – pietinių krypčių, 4–8 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 °C šilumos, dieną bus 4–7 °C.
Antradienį, lapkričio 10 d., protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus, tačiau vietomis gali pasirodyti ir šlapdriba. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s. Tiek naktį, tiek dieną temperatūra sieks vos 1–4 °C.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.