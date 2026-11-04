„Census“ įkūrė padalinį Lietuvoje

Iš Vilniaus įmonė plės veiklą Baltijos ir Šiaurės šalių bei kitose Europos rinkose, trečiadienį pranešė „Investuok Lietuvoje“.
„Atidarydami padalinį Lietuvoje į Šiaurės Europą atnešame tai, kuo labiausiai išsiskiriame – inžinerinį požiūrį į saugumą. Būdami čia galėsime savo tyrimų ir plėtros kompetencijas pasiūlyti Baltijos ir Šiaurės šalims, kuriose tokių sprendimų poreikis sparčiai auga“, – pranešime teigė „Census“ generalinis direktorius Nikos Tsagkarakis.
Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, „Census“ padalinys patvirtina, kad Lietuva yra patraukli vieta aukštos pridėtinės vertės investicijoms į kibernetinį saugumą.
„Census“ sprendimas Šiaurės Europos centrą įkurti Lietuvoje rodo, kokia stipri yra mūsų kibernetinio saugumo ekosistema ir kokios aukštos kvalifikacijos inžinierius rengiame. Investicijų projektai tokiose specializuotose, žinioms imliose srityse stiprina Lietuvos vaidmenį kuriant ir palaikant Europos saugumo infrastruktūrą“, – pranešime teigė E. Grikšas.
„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Elijus Čivilis sako, kad „Census“ plėtra yra svarbus signalas visam kibernetinio saugumo sektoriui.
Įmonė svarstė plėtrą keliose kitose Šiaurės Europos rinkose ir JK, tačiau sprendimą steigti padalinį Lietuvoje lėmė didėjančios šalies investicijos į gynybą, taip pat atsižvelgta į aukštos kvalifikacijos inžinierių prieinamumą ir inovacijas skatinančią reguliacinę aplinką, rašoma pranešime.
Pasak jo, Vilniaus padaliniui suteiktas regioninio centro statusas rodo, kad šis regionas tampa vis svarbesnis įmonės plėtros planuose.
„Sodros“ duomenimis, šių metų pradžioje įkurtoje bendrovėje dirba penki darbuotojai.
Bendrovė projektuoja saugumo architektūrą, modeliuoja grėsmes, realias atakas imituojančius testus, atlieka saugumo būklės vertinimus, taikomuosius tyrimus, kuria individualius saugumo komponentus.
„Census“ prisidėjo prie „Linux“ branduolio ir „WhatsApp“ apsaugos, o savo kibernetinio saugumo įžvalgas pristato didžiausiose sektoriaus konferencijose.