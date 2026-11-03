Teisme strigus taikos sutarčiai dėl Maskvos namų griovimo, paaiškėjo būsima rangovė

Dabar paaiškėjo, kad nugriauti pastatą savo lėšomis ketina Akmenės rajono griovimo darbų bendrovė „Vaidva“, o Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA), Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir viešoji įstaiga „Stiprūs kartu“ žada telkti tam finansinę paramą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas spalio 29 dieną netenkino antstolės prašymo patvirtinti pataisytą sutartį, kurią pasirašė Statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras.
„Teismas įvertinęs pateiktos taikos sutarties turinį daro išvadą, kad sudaryta taikos sutartis negali būti teismo tvirtinama“, – nutarė teismas, kurio sprendimą dar galima skųsti.
Kaip rašoma nutartyje, spalio 16 dieną tam pačiam teismui pirmą kartą nepatvirtinus sutarties Statybos inspekcija ir Šatrijos biuras pateikė rangos sutartį su bendrove „Vaidva“, kuri įsipareigotų pastatą nugriauti savo lėšomis, taip pat organizacijų – LNTPA, LVK ir „Stiprūs kartu“ – raštą dėl finansinės paramos telkimo bei kitus dokumentus.
Tačiau, teismo teigimu, šalys nepateikė duomenų apie rangovo finansinę padėtį bei galimybę finansuoti griovimo darbus.
„Vien rangovo sutartinis įsipareigojimas prisiimti rizikas ir atlikti didelės apimties griovimo darbus savo lėšomis nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad rangovas iš tikrųjų turi tam reikalingas finansines ir organizacines galimybes“, – paskelbė teisėjas Tomas Malijauskas.
Be to, anot jo, minėtų organizacijų raštas patvirtina tik ketinimą telkti paramą ateityje, o ne jau užtikrintą finansavimą griovimo darbams.
„Finansavimo užtikrinimo (realus objektyvus finansavimas ir vykdymas, o ne prielaidos) klausimas yra ypač reikšmingas, nes taikos sutarties patvirtinimu siekiama nustatyti naują jau daugiau kaip ketverius metus priverstinai vykdomo teismo sprendimo įvykdymo terminą, pasirenkant konkretų subjektą visiems pagrindiniams darbams atlikti“, – nurodė teismas.
Taip pat, jo teigimu, nesutampa taikos ir rangos sutartyse nurodyti terminai, kada turi būti nugriauti Maskvos namai.
„Taikos sutartyje nustatyta, kad pastato nugriovimas ir statybvietės sutvarkymas turi būti užbaigti per šešis mėnesius nuo taikos sutarties įsiteisėjimo dienos. Tuo tarpu statybos rangos sutartyje nustatyta, kad rangovas darbus atliks per šešis mėnesius po rangos sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo“, – nurodė teismas.
„Taikos sutartyje ir rangos sutartyje šešių mėnesių terminas siejamas su skirtingais faktais. Dėl to gali net susidaryti situacija, kai skolininkei taikos sutartyje nustatytas teismo sprendimo įvykdymo terminas jau bus pasibaigęs, tačiau rangovas pagal rangos sutartį dar turės teisę tęsti darbus“, – pridūrė jis.
Kaip nurodoma nutartyje, pašalinus priežastis, dėl kurių taikos sutartis nepatvirtinta, šalys galės dar kartą kreiptis į teismą.
BNS rašė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas spalio 16 dieną nepatvirtino taikos sutarties dėl Maskvos namų griovimo, nes jos sąlygos neaiškios, negalima įvertinti, ar jos neprieštarauja viešajam interesui, taip pat nebuvo aišku, už kokias lėšas bankrutuojanti viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras-Maskvos namai“ nugriaus pastatą, nebuvo pateikta duomenų apie rangovą.
Kaip skelbė BNS, derybos dėl taikos sutarties pradėtos teismuose įstrigus Statybos inspekcijos skelbtam rangovo konkursui.
Viena iš neįvykusio pastato griovimo konkurso dalyvių – Vilniaus rajono statybos bendrovė „Regina ir Co“ – sausio pabaigoje teismui apskundė sprendimą pernai gruodį atmesti jos pasiūlymą. Kauno apygardos teismas balandį konstatavo, jog Statybos inspekcija teisėtai atmetė jos pasiūlymą, šio sprendimo „Regina ir Co“ nebeskundė.
Inspekcija taip pat bylinėjosi ir su iš konkurso pašalinta įmone „Vilniaus BDT“, pastarosios skundas taip pat buvo atmestas.
Tuo metu ketverius metus neįvykdant teismo sprendimo nugriauti Maskvos namų meras Valdas Benkunskas vasarį pranešė kreipęsis į statybų bendroves, jog šios pastatą nugriautų visuomeniniais pagrindais.
Jis rugpjūtį teigė, kad Statybos inspekcijai su bankroto administratoriumi pasirašius taikos sutartį būtų sudaromas dar vienas atskiras susitarimas tarp Šatrijos biuro bei bendrovių, kurios apsiimtų pastatą nugriauti nuosavomis lėšomis.
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