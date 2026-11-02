Campazzo tapo trečiu per savaitę traumą patyrusiu „Real“ žaidėju

Facundo Campazzo Ispanijos lygos rungtynėse patyrė raumens traumą. Graikijos žiniasklaida skelbia, kad argentinietis dar laukia tyrimų, bet jam tikrai kurį laiką reikės praleisti be krepšinio.
„Real“ šią savaitę prarado Theo Maledoną ir Mikaelį Jantuneną, kurie susižeidė kovoje prieš Stambulo „Fenerbahče“.
35 metų 181 cm ūgio F.Campazzo šiame Eurolygos sezone per 20 minučių įmeta 9,7 taško, atkovoja 2,3 kamuolio, atlieka 4,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka 13,3 naudingumo balo.
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