Rusijoje auga įtampa: oligarchai siunčia signalą Kremliui

Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.
„Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (RSPP) prezidentas Aleksandras Šochinas kreipėsi į Rusijos ministrą pirmininką Michailą Mišustiną su pasiūlymais prieš antrąjį svarstymą pakeisti mokesčių įstatymų projektus. Verslo atstovai mano, kad naujosios taisyklės padidins mokesčių naštą ir sulaužys pažadą išlaikyti stabilias apmokestinimo sąlygas iki 2030 m.“, – sakoma pranešime.
Žvalgybos tarnyba priminė, kad Rusija anksčiau jau yra padidinusi pelno, gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčius (PVM).
„Vadinamoji oligarchų profesinė sąjunga nepritaria siūlomam 30 proc. mokesčiui gavybos įmonių viršpelniui. Tikimasi, kad 2027–2029 m. jis valstybės biudžetą papildytų maždaug 8,3 mlrd. JAV dolerių. Vietoj to RSPP siūlo pelno mokesčio tarifą nuo 25 proc. laikinai padidinti 0,5–1 procentiniu punktu. Tai galėtų užtikrinti nuo 5,9 mlrd. iki daugiau kaip 11,9 mlrd. dolerių biudžeto pajamų“, – nurodė tarnyba.
Be to, Rusijos verslo atstovai reikalauja padidinti didžiausią federalinę investicijų mokesčio atskaitą nuo 3 proc. iki 10–12 proc., argumentuodami tuo, kad realiosios investicijos į Rusijos ekonomiką pirmąjį 2026 m. pusmetį sumažėjo 4,6 proc.
Rusijos oligarchai yra nepatenkinti
Tarnyba pažymėjo, kad oligarchams ypatingą susirūpinimą kelia ir pasyviųjų pajamų apmokestinimas.
„RSPP teigimu, bendras įmonių pelno ir išmokamų dividendų apmokestinimas gali siekti 42 proc., o tai mažintų Rusijos finansinių priemonių patrauklumą ir didintų kapitalo nutekėjimo riziką. Verslo atstovai siūlo didesnius mokesčių tarifus taikyti ne ilgiau kaip trejus metus, išsaugoti mokesčių lengvatas bankų indėliams ir ilgalaikėms investicijoms, taip pat pagal infliaciją indeksuoti apmokestinimo ribas“, – nurodė Užsienio žvalgybos tarnyba.
Tarnyba taip pat pranešė, kad RSPP nepritaria siūlymui investiciniams fondams taikyti 15 proc. mokesčio tarifą.
Ji pažymėjo, kad esant 20–30 proc. pelno maržai mokesčiai galėtų sudaryti 50–75 proc. pelno.
„Tarp siūlomų alternatyvų yra pajamų apmokestinimas investuotojų lygmeniu arba naujų taisyklių įsigaliojimo atidėjimas vėlesniam laikui. Verslo atstovai taip pat siekia mokesčių lengvatų įmonėms, saugančioms savo turtą nuo dronų atakų, įskaitant atitinkamų objektų atleidimą nuo turto mokesčio ir leidimą apskaičiuojant mokesčius dvigubai įskaityti privalomąsias išlaidas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugai“, – nurodė žvalgybos tarnyba.
Tarnyba paaiškino, kad RSPP reikalavimai atskleidžia prieštaravimą tarp valstybės poreikio papildyti biudžetą ir verslo galimybių finansuoti plėtrą.
„Mažėjant investicijoms, papildomi mokesčiai gali sulėtinti įmonių modernizavimą ir sumažinti būsimą mokesčių bazę. Nenuspėjamos apmokestinimo taisyklės taip pat mažina pasitikėjimą vyriausybe ir verčia įmones atidėti ilgalaikius projektus“, – sakoma pranešime.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.