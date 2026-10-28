Zelenskis paaiškino, ką JAV gali reikšti „ekonominė santuoka“ su Rusija

Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 71 Rusijos droną
Ukrainos oro gynybos pajėgos nuo antradienio vakaro neutralizavo 71 Rusijos droną, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Kariuomenės duomenimis, nuo antradienio 18 val. Rusija puolė Ukrainą iš Taganrogo paleista balistine raketa „Iskander-M“/S-400 ir 88 smogiamaisiais dronais, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (38 iš jų buvo su reaktyviniais varikliais), taip pat raketomis S8000 „Banderol“/Dan-T, dronais „Gerbera“ ir imitaciniais dronais „Parodija“.
Atakos buvo surengtos iš Oriolo ir Kursko Rusijoje bei Hvardiiskės laikinai okupuotame Kryme.
Pirminiais duomenimis, iki trečiadienio 8 val. oro gynyba numušė arba neutralizavo 71 droną. Ore dar buvo keli smogiamieji dronai, oro gynybos operacija tęsėsi.
Smūgiai suduoti aštuoniose vietose, numuštų taikinių nuolaužos nukrito dviejose vietose.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1510 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 28 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 583 350 karių, iš kurių 1 510 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 448 priešo tankus, 25 609 šarvuotąsias kovos mašinas, 51 674 artilerijos sistemas (+21), 2 241 raketų paleidimo sistemas, 1 727 oro gynybos sistemas, 449 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 032 antžemines robotų sistemas (+7), 585 795 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 543), 5 140 sparnuotųjų raketų (+2), 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 167 738 transporto priemones ir kuro cisternas (+266), 4 859 specialios paskirties įrangos vienetus.
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
Rusiją sudrebino dronų ataka: liepsnoja viena didžiausių azoto trąšų gamyklų
Trečiadienį, spalio 28 d., anksti ryte Rusijos Tulos srities Novomoskovsko miestą atakavo dronai. Per apšaudymą chemijos gamyklos „Azot“ teritorijoje kilo gaisras. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“.
Putinas Norvegijos ir Suomijos lyderiams surengė paskaitą: 90 minučių kalbėjo apie Rusijos istoriją
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas spalio 27 d. per pokalbį telefonu Norvegijos ir Suomijos lyderiams surengė ilgą paskaitą apie viduramžių slavų istoriją. Apie neatidėliotinas paliaubas jis beveik nekalbėjo, nors pastaruoju metu vėl suaktyvėjo diplomatinės pastangos užbaigti Maskvos karą Ukrainoje, pranešė „Financial Times“ (FT).
Zelenskis prašo pagalbos: į Kyjivą paleista daugiau kaip 100 balistinių raketų
Rusija per dvi savaites į Ukrainos sostinę Kyjivą ir aplinkinį regioną paleido daugiau kaip 100 balistinių raketų, antradienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Darome viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo energetikos sektorių, infrastruktūrą ir logistiką. Tai nepaprastai sunki užduotis. Deja, yra ir aukų“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.
Viršūnių susitikime Maskvoje Rusija siekia patraukti Afrikos lyderius
Siekdama stiprinti ryšius su šalimis, kurias laiko „natūraliomis sąjungininkėmis“ prieš Vakarus, Rusija trečiadienį ir ketvirtadienį Maskvoje priims beveik dvi dešimtis Afrikos lyderių.
Trečiasis nuo 2019-ųjų Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikimas rengiamas Maskvai susiduriant su griežtomis Vakarų sankcijomis dėl puolimo Ukrainoje.
Kartu Maskva kelioms Afrikos vyriausybėms teikia pagalbą saugumo srityje.
Maskva ryšius su Afrika puoselėja nuo sovietmečio ir ilgą laiką į šį žemyną žvelgė kaip į atsvarą tam, ką vadina Vakarų dominavimu tarptautiniuose reikaluose.
„Esame natūralūs sąjungininkai kuriant daugiapolę pasaulio tvarką“, – apie viršūnių susitikimą sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas, turėdamas omenyje sistemą, kurioje politinė galia nebėra sutelkta Vakaruose, o pasiskirsčiusi tarp kelių regionų.
Viršūnių susitikime planuoja dalyvauti delegacijos iš 48 Afrikos šalių, o 22 valstybėms atstovaus jų vadovai, teigė J. Ušakovas.
Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritika tam, ką jis vadina „neokolonializmu“ žemyne, sulaukė palaikymo tarp kai kurių Afrikos lyderių, ypač buvusiose Prancūzijos kolonijose Sahelyje.
Tarp lyderių, su kuriais V. Putinas planuoja susitikti, yra Malio vadovas Assimi Goita (Asimis Goita), kurio vyriausybė kovoje su džihadistų puolimu pasitelkia Rusijos sukarintas pajėgas.
Valdančioji Malio chunta, į valdžią atėjusi po dviejų iš eilės perversmų 2020 ir 2021 metais, nusisuko nuo buvusios kolonijinės valdovės Prancūzijos ir suartėjo su Rusija.
Taip pat vyks plenarinės sesijos, kuriose „visi delegacijų vadovai turės galimybę pasisakyti“, sakė J. Ušakovas.
KDR ir Ruandos įtampa
Viršūnių susitikimas rengiamas tvyrant įtampai tarp Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) ir Ruandos, kurios abi siunčia delegacijas.
Susitikime dalyvaus KDR prezidentas Felixas Tshisekedi (Feliksas Čisekedis), o Ruandai atstovaus ministras pirmininkas Justinas Nsengiyumva (Džastinas Nsengijumva).
Ruandos remiamas judėjimas M23, vėl griebęsis ginklų 2021-aisiais, užėmė dideles rytinės KDR teritorijas.
Nepaisant gruodį JAV tarpininkautų paliaubų, susirėmimai tęsiasi.
Kremliaus teigimu, viršūnių susitikime bus pasirašyti 33 dokumentai, iš kurių dalis bus skirta ekonominiam bendradarbiavimui.
Rusija, kasmet savo universitetuose priimanti tūkstančius Afrikos studentų, taip pat sieks sustiprinti savo diplomatinį atstovavimą Afrikoje.
Kremliaus duomenimis, žemyne Rusija turi 48 ambasadas, o Liberijoje planuojama atidaryti 49-ąją.
Rusijoje – nerami naktis: atakuotas Lipeckas, prie svarbios gamyklos kilo gaisras
Pirminiais duomenimis, Rusijos Lipecko miestas buvo atakuotas reaktyviniais skraidančiaisiais dronais, o netoli Novolipecko metalurgijos kombinato (NLMK) esą kilo gaisras.
Apie tai, remdamasi platformos „Telegram“ kanalu „Exilenova+“, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Keliuose Rusijos regionuose buvo paskelbtas raketų pavojus. Virš Lipecko oro gynybos sistemos taikėsi į reaktyvinius taikinius. Pirminiais duomenimis, aerodromo kryptimi užfiksuota smūgių ir gaisras“, – rašoma pranešime.
„Taip pat, suveikus oro gynybos sistemoms ir (arba) nukritus kažkokiam objektui, užfiksavome gaisrą NLMK („Novolipetsk Steel“) teritorijos apylinkėse“, – vėlesniame pranešime pridūrė stebėsenos kanalas.
Sekmadienį, spalio 25 d., buvo surengta raketų ataka, kurios taikiniu buvo Rusijos karinės pramonės objektas – gamykla „Energia“ Lipecko srities Jeleco mieste.
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Zelenskis paaiškino, ką JAV gali reikšti „ekonominė santuoka“ su Rusija
Susitarimas dėl dyzelino atveria Rusijai galimybę, kad JAV ateityje imsis panašių veiksmų. Tai pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, bendraudamas su žurnalistais, rašo UNIAN.
„Tai, be kita ko, trąšos, dujos, įšaldytas turtas, kiti asmenys ir struktūros, kurioms gali būti panaikintos sankcijos. Iš dalies tai jau vyko – sankcijos buvo panaikintos Rusijos oligarchams, artimiems Rusijos vadovui. Energetiniai ištekliai yra Rusijos pasiūlymo dalis“, – pasakojo prezidentas.
Jis pridūrė, kad Rusija supranta, kokius gamtos išteklius turi, ir centralizuotai juos valdo. Todėl Maskva gali pasiūlyti Vašingtonui savotišką „ekonominę santuoką“.
„Vargu ar tokia „santuoka“ ilgalaikėje perspektyvoje būtų naudinga Amerikai, nes kiekviename Rusijos sandoryje yra tam tikra nemaloni dalis, kurios iš karto nesimato, tačiau trumpuoju laikotarpiu gali atrodyti, kad esama naudos“, – pabrėžė prezidentas.