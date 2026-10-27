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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusija skelbia: į JAV plaukia 3 tanklaiviai su dyzelinu

2026-10-27 21:35 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 21:35
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Į Jungtines Valstijas plaukia trys tanklaiviai, gabenantys rusišką dyzeliną, antradienį pranešė laivų sekimo platformos, patvirtinusios ankstesnį Maskvos, kurios susitarimas su Vašingtonu sukėlė aršią Ukrainos ir Europos reakciją, pranešimą.

Tanklaivis (nuotr. socialinių tinklų)

Į Jungtines Valstijas plaukia trys tanklaiviai, gabenantys rusišką dyzeliną, antradienį pranešė laivų sekimo platformos, patvirtinusios ankstesnį Maskvos, kurios susitarimas su Vašingtonu sukėlė aršią Ukrainos ir Europos reakciją, pranešimą.

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Sekimo platformos „Kpler“ duomenimis, šie trys laivai, regis, yra „Talisman“, kuriam taikomos JAV ir Europos Sąjungos (ES) sankcijos, „Leruo“, kuriam taikomos Jungtinės Karalystės (JK) ir ES sankcijos, bei „Agioi Fanendes“.

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Pasak „Kpler“, šie laivai gabena iš viso 924 000 barelių dyzelino, o tai sudaro maždaug trečdalį dyzelino kiekio, kurį per dieną suvartoja JAV transporto sektorius.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau šį mėnesį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu susitarė, kad Rusijai bus sušvelnintos sankcijos mainais už tai, kad Maskva tieks dyzeliną pasaulio rinkoms.

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Šis žingsnis vertinamas kaip bandymas sumažinti degalų kainas JAV vartotojams prieš lapkričio 3-iąją vyksiančius JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimus, ir jis sulaukė griežtos Ukrainos bei jos sąjungininkų kritikos.

Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas žurnalistams antradienį pareiškė, kad „šiuo metu trys tanklaiviai“ su rusiškais degalais plaukia į Jungtines Valstijas.

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Jis pridūrė, kad ketvirtasis turėtų išplaukti trečiadienį.

Trys išplaukę laivai, jų sekimo duomenimis, iš Rusijos Primorsko uosto išplaukė spalio 16–22 dienomis ir JAV rytinę pakrantę turėtų pasiekti lapkričio 7–11 dienomis.

„Agioi Fanendes“ plaukia į Niujorką, o kitų dviejų laivų paskirties vietos, pasak „Kpler“, nurodytos tik kaip esančios Atlanto vandenyno pakrantėje.

Po JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino Kyjivo ir Vašingtono santykiai pašlijo, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jį pavadino „silpnu sprendimu“.

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