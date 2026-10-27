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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas atleido sankcijų vadžias Rusijai: į JAV plaukia tanklaiviai su rusišku dyzelinu

2026-10-27 14:23 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-27 14:23
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Maskva pranešė, kad į Jungtines Amerikos Valstijas plaukia trys rusišką dyzeliną vežantys tanklaiviai, ketvirtasis turėtų išplaukti trečiadienį. Šis tiekimas vyksta pagal susitarimą, sulaukusį griežtos Ukrainos ir Europos šalių kritikos.

Vladimiras Putinas | EPA nuotr.
GALERIJA (27)

Maskva pranešė, kad į Jungtines Amerikos Valstijas plaukia trys rusišką dyzeliną vežantys tanklaiviai, ketvirtasis turėtų išplaukti trečiadienį. Šis tiekimas vyksta pagal susitarimą, sulaukusį griežtos Ukrainos ir Europos šalių kritikos.

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Šį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitarė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu sušvelninti sankcijas mainais už Rusijos dyzelino tiekimą pasaulio rinkoms.

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Sprendimas buvo vertinamas kaip mėginimas sumažinti degalų kainas JAV vartotojams prieš lapkričio 3 d. vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus į JAV Kongresą. Jis sulaukė griežtos Ukrainos ir jos sąjungininkių kritikos.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Plaukia 3 rusiškus degalus vežantys tanklaiviai

Šiuo metu į Jungtines Valstijas plaukia trys rusiškus degalus vežantys tanklaiviai, antradienį žurnalistams sakė Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis pridūrė, kad ketvirtasis turėtų išplaukti trečiadienį.

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Pirmasis tanklaivis su rusišku dyzelinu išplaukė į JAV praėjusią savaitę.

Jūrų transporto stebėsenos bendrovės „Kpler“ duomenimis, Primorsko terminale į šį tanklaivį buvo pakrauta beveik 300 tūkst. barelių dyzelino. Jis išplaukė į Niujorką.

Po JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino tiekimo Kyjivo ir Vašingtono santykiai pablogėjo. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žodžiais, tai buvo silpnas sprendimas.

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