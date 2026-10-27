Trumpas atleido sankcijų vadžias Rusijai: į JAV plaukia tanklaiviai su rusišku dyzelinu

Šį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitarė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu sušvelninti sankcijas mainais už Rusijos dyzelino tiekimą pasaulio rinkoms.
Sprendimas buvo vertinamas kaip mėginimas sumažinti degalų kainas JAV vartotojams prieš lapkričio 3 d. vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus į JAV Kongresą. Jis sulaukė griežtos Ukrainos ir jos sąjungininkių kritikos.
Plaukia 3 rusiškus degalus vežantys tanklaiviai
Šiuo metu į Jungtines Valstijas plaukia trys rusiškus degalus vežantys tanklaiviai, antradienį žurnalistams sakė Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis pridūrė, kad ketvirtasis turėtų išplaukti trečiadienį.
Pirmasis tanklaivis su rusišku dyzelinu išplaukė į JAV praėjusią savaitę.
Jūrų transporto stebėsenos bendrovės „Kpler“ duomenimis, Primorsko terminale į šį tanklaivį buvo pakrauta beveik 300 tūkst. barelių dyzelino. Jis išplaukė į Niujorką.
Po JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino tiekimo Kyjivo ir Vašingtono santykiai pablogėjo. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žodžiais, tai buvo silpnas sprendimas.
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