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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje pritrūko pinigų: karpys išmokas daugiavaikėms šeimoms, bet kariams jų negailės

2026-10-27 14:13 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 14:13
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Sankt Peterburgo valdžia mažina socialines išlaidas dėl biudžeto deficito, kuris šiemet gali siekti 200 mlrd. rublių (apie 2,22 mlrd. eurų). Kaip rašo „The Moscow Times“, vykdant biudžeto išlaidų mažinimą, bus apkarpytos išmokos daugiavaikėms šeimoms ir išlaidos komunalinių butų gyventojams iškeldinti.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Sankt Peterburgo valdžia mažina socialines išlaidas dėl biudžeto deficito, kuris šiemet gali siekti 200 mlrd. rublių (apie 2,22 mlrd. eurų). Kaip rašo „The Moscow Times“, vykdant biudžeto išlaidų mažinimą, bus apkarpytos išmokos daugiavaikėms šeimoms ir išlaidos komunalinių butų gyventojams iškeldinti.

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Anksčiau visos daugiavaikės šeimos galėjo vienodomis sąlygomis tikėtis socialinių išmokų, siekiančių 90 proc. būsto kainos, tačiau dabar įvedami mažinimo koeficientai. Sąlygos nesikeis tik Sankt Peterburgo gyventojams, auginantiems penkis ar daugiau vaikų. Keturių vaikų tėvams išmokos dydis sieks 80 proc., o trijų vaikų – 70 proc. Taip biudžete pagal šią išlaidų eilutę bus sutaupyta iki 30 proc.

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Tuo pat metu iš biudžeto politikos prioritetų išbraukiamas komunalinių butų gyventojų perkėlimas į atskirus būstus. Tokiuose butuose vis dar gyvena apie 189 tūkst. Sankt Peterburgo šeimų.

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Pagal atitinkamo įstatymo projekto nuostatas, kurias spalio 26 d. paskelbė miesto valdžia, šių priemonių tikslas – sumažinti į būsto eilę įtrauktų gyventojų skaičių ir biudžeto išlaidas. 2025 m. socialinėms išmokoms komunalinių butų gyventojams, skirtoms būstui statyti ar įsigyti, buvo numatyta 1,8 mlrd. rublių (apie 20 mln. eurų). 2026 m. šioms reikmėms skirta perpus mažiau – vos 827 mln. rublių (apie 9,2 mln. eurų).

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos kariams skirs papildomas išmokas

„Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti ekonominį tikslingumą ir racionalų biudžeto lėšų naudojimą“, – paaiškino Sankt Peterburgo būsto komiteto pirmininkas Denisas Udodas.

Rugsėjo pabaigoje miesto valdžia pritarė vietos biudžeto išlaidų mažinimui 70,1 mlrd. rublių (apie 778 mln. eurų). Be išmokų daugiavaikėms šeimoms, buvo sumažintos išlaidos švietimui (15,5 mlrd. rublių – apie 172 mln. eurų), viešajam transportui (9 mlrd. rublių – apie 100 mln. eurų), sveikatos apsaugos sistemai (8,5 mlrd. rublių – apie 94 mln. eurų) ir biudžetinių įstaigų kapitaliniam remontui (13 mlrd. rublių – apie 144 mln. eurų).

Tačiau išmokoms Rusijos karo prieš Ukrainą dalyviams ir jų šeimoms miestas papildomai skirs 6,4 mlrd. rublių (apie 71 mln. eurų).

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