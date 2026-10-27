Putinas prabilo apie karą Ukrainoje: kaltę suvertė ES ir NATO

Pasak V. Putino, šių šalių „konfrontacinė“ politika ilgina karą Ukrainoje.
Pokalbio metu „atkreiptas dėmesys į konfrontacinę ES ir NATO šalių politiką, lemiančią karo veiksmų užsitęsimą“, teigiama Kremliaus pranešime.
Jame priduriama, kad trys lyderiai „sutarė toliau palaikyti tiesioginį ryšį telefonu“.
Zelenskis kalbėjosi su suomių ir norvegų lyderiais
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį telefonu kalbėjosi su Suomijos prezidentu ir Norvegijos ministru pirmininku po to, kai šie Šiaurės šalių lyderiai surengė pokalbį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pranešė Kyjivas.
Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas ir Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store, su kuriais V. Zelenskis praėjusią savaitę buvo susitikęs Osle, teigė surengę „atvirą ir turiningą“ pokalbį su V. Putinu.
Tai buvo retas tiesioginis Europos lyderių ir Kremliaus vadovo kontaktas.
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