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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas prabilo apie karą Ukrainoje: kaltę suvertė ES ir NATO

2026-10-27 13:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 13:17
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Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas antradienį telefonu kalbėdamasis su Suomijos ir Norvegijos lyderiais sukritikavo Europos Sąjungos (ES) ir NATO šalis, pranešė Kremlius.

Vladimiras Putinas (Stop kadras iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)
GALERIJA (27)

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas antradienį telefonu kalbėdamasis su Suomijos ir Norvegijos lyderiais sukritikavo Europos Sąjungos (ES) ir NATO šalis, pranešė Kremlius.

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Pasak V. Putino, šių šalių „konfrontacinė“ politika ilgina karą Ukrainoje.

Pokalbio metu „atkreiptas dėmesys į konfrontacinę ES ir NATO šalių politiką, lemiančią karo veiksmų užsitęsimą“, teigiama Kremliaus pranešime.

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Jame priduriama, kad trys lyderiai „sutarė toliau palaikyti tiesioginį ryšį telefonu“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Zelenskis kalbėjosi su suomių ir norvegų lyderiais

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį telefonu kalbėjosi su Suomijos prezidentu ir Norvegijos ministru pirmininku po to, kai šie Šiaurės šalių lyderiai surengė pokalbį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pranešė Kyjivas.

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Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas ir Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store, su kuriais V. Zelenskis praėjusią savaitę buvo susitikęs Osle, teigė surengę „atvirą ir turiningą“ pokalbį su V. Putinu.

Tai buvo retas tiesioginis Europos lyderių ir Kremliaus vadovo kontaktas.

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