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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Suomijos ir Norvegijos lyderiai kalbėjosi su Putinu: netrukus sulaukė ir Zelenskio skambučio

2026-10-27 12:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 12:33
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį telefonu kalbėjosi su Suomijos prezidentu ir Norvegijos ministru pirmininku, šiems Šiaurės šalių vadovams telefonu pasikalbėjus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pranešė Kyjivas.

Zelenskis paskelbė, kad sutiktų su karo įšaldymu: mums dabar reikia sustoti EPA
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį telefonu kalbėjosi su Suomijos prezidentu ir Norvegijos ministru pirmininku, šiems Šiaurės šalių vadovams telefonu pasikalbėjus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pranešė Kyjivas.

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Praėjusią savaitę V. Zelenskis Osle susitiko su Suomijos prezidentu Alexanderu Stubbu ir Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre. Po pokalbio su V. Putinu abu lyderiai jį apibūdino kaip atvirą ir dalykišką.

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Tiesioginiai Europos vadovų ir Kremliaus šeimininko kontaktai yra reti.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Norvegijos ir Suomijos vadovai: pokalbis su Putinu buvo atviras ir dalykiškas

Suomijos prezidentas Alexanderas Stubbas antradienį pranešė, kad kartu su Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Pokalbį jis apibūdino kaip atvirą ir dalykišką.

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„Pokalbis buvo atviras ir dalykiškas. Esame Rusijos kaimynės. Šio karo baigtis turės tiesioginės įtakos mūsų ir visos Europos saugumui. Norint užbaigti karą, būtinos tiesioginės diskusijos“, – bendrame su Norvegijos ministru pirmininku pranešime sakė A. Stubbas. 

Pranešime pabrėžiama, kad pokalbis vyko pasikonsultavus su Ukraina.

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