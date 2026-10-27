Suomijos ir Norvegijos lyderiai kalbėjosi su Putinu: netrukus sulaukė ir Zelenskio skambučio

Praėjusią savaitę V. Zelenskis Osle susitiko su Suomijos prezidentu Alexanderu Stubbu ir Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre. Po pokalbio su V. Putinu abu lyderiai jį apibūdino kaip atvirą ir dalykišką.
Tiesioginiai Europos vadovų ir Kremliaus šeimininko kontaktai yra reti.
Norvegijos ir Suomijos vadovai: pokalbis su Putinu buvo atviras ir dalykiškas
Suomijos prezidentas Alexanderas Stubbas antradienį pranešė, kad kartu su Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Støre telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Pokalbį jis apibūdino kaip atvirą ir dalykišką.
„Pokalbis buvo atviras ir dalykiškas. Esame Rusijos kaimynės. Šio karo baigtis turės tiesioginės įtakos mūsų ir visos Europos saugumui. Norint užbaigti karą, būtinos tiesioginės diskusijos“, – bendrame su Norvegijos ministru pirmininku pranešime sakė A. Stubbas.
Pranešime pabrėžiama, kad pokalbis vyko pasikonsultavus su Ukraina.
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