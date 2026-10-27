Prieš trišales derybas – neraminanti žinia iš Kremliaus

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.
Spalio 25 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukraina pasirengusi nutraukti ugnį. Kalbama tiek apie visiškas paliaubas, tiek apie atskirus susitarimus, pavyzdžiui, moratoriumą smūgiams į energetikos infrastruktūrą arba Juodojoje jūroje.
Šiuos klausimus Ukraina planuoja aptarti per trišales derybas, kuriose dalyvaus Ukrainos, JAV ir Rusijos atstovai. Susitikimą numatyta surengti 2026 m. lapkričio 10 d. Abu Dabyje.
Tuo metu Kremlius nerodo pasirengimo palaikyti tokias iniciatyvas. ISW vertinimu, Rusijos atstovai nuosekliai atmeta Kyjivo ir Vašingtono siūlymus dėl visiškų arba dalinių paliaubų.
Ką Kremlius kalba apie būsimas derybas?
Spalio 20 d. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad tęsiant trišales derybas nebus nustatoma jokių karinių operacijų apribojimų. Jis taip pat pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė tęs kovos veiksmus prieš Ukrainą.
Po kelių dienų, spalio 25 d., apie būsimo susitikimo perspektyvas pasisakė Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas. Jis pareiškė, kad derybos „daug ko neišspręs“, ir spėjo, kad jos taps „bandomuoju paleidimu“.
„Naujausi D. Peskovo ir J. Ušakovo pareiškimai rodo, kad Kremliaus pozicija prieš būsimas trišales derybas išlieka nepakitusi – siūlymai dėl paliaubų atmetami“, – pabrėžė ISW.
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