Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prieš trišales derybas – neraminanti žinia iš Kremliaus

2026-10-27 10:28 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-27 10:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukraina pasirengusi aptarti visiškas arba dalines paliaubas, tačiau Rusijos pareigūnų pareiškimai rodo, kad Kremlius neketina keisti savo pozicijos.

Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (27)

Ukraina pasirengusi aptarti visiškas arba dalines paliaubas, tačiau Rusijos pareigūnų pareiškimai rodo, kad Kremlius neketina keisti savo pozicijos.

REKLAMA
0

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.

Spalio 25 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukraina pasirengusi nutraukti ugnį. Kalbama tiek apie visiškas paliaubas, tiek apie atskirus susitarimus, pavyzdžiui, moratoriumą smūgiams į energetikos infrastruktūrą arba Juodojoje jūroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuos klausimus Ukraina planuoja aptarti per trišales derybas, kuriose dalyvaus Ukrainos, JAV ir Rusijos atstovai. Susitikimą numatyta surengti 2026 m. lapkričio 10 d. Abu Dabyje.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Kremlius nerodo pasirengimo palaikyti tokias iniciatyvas. ISW vertinimu, Rusijos atstovai nuosekliai atmeta Kyjivo ir Vašingtono siūlymus dėl visiškų arba dalinių paliaubų.

REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ką Kremlius kalba apie būsimas derybas?

Spalio 20 d. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad tęsiant trišales derybas nebus nustatoma jokių karinių operacijų apribojimų. Jis taip pat pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė tęs kovos veiksmus prieš Ukrainą.

Po kelių dienų, spalio 25 d., apie būsimo susitikimo perspektyvas pasisakė Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas. Jis pareiškė, kad derybos „daug ko neišspręs“, ir spėjo, kad jos taps „bandomuoju paleidimu“.

„Naujausi D. Peskovo ir J. Ušakovo pareiškimai rodo, kad Kremliaus pozicija prieš būsimas trišales derybas išlieka nepakitusi – siūlymai dėl paliaubų atmetami“, – pabrėžė ISW.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyrylo Budanovas (nuotr. Telegram)
„Budanovas vos tvardė pyktį“: Ukrainoje – pasipiktinimas Trumpo pasiuntinių idėja
Rusijos karys (nuotr. 123rf.com)
„Tai naudinga Ukrainai“: NYT paaiškino, kodėl ukrainiečiai rūpinasi rusų belaisviais
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
„The Times“: „Santykiuose su Baltaisiais rūmais Kyjivas turėtų elgtis kaip partneris, o ne prašytojas“
Smūgis Rusijai: užsiliepsnojo svarbus naftos objektas (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Rusijoje – pasirengimas galimoms atakoms: sutelktos milžiniškos pajėgos

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų