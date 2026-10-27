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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina kreipėsi į 5 Europos šalis: siūlo sandorį

2026-10-27 09:28 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 09:28
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Ukraina paprašė Europos šalių perduoti 10 proc. turimų priešraketinių raketų atsargų, kad apsisaugotų nuo Rusijos atakų

Ukrainos vėliava (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
GALERIJA (27)

Ukraina paprašė Europos šalių perduoti 10 proc. turimų priešraketinių raketų atsargų, kad apsisaugotų nuo Rusijos atakų

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Ukraina paprašė Europos partnerių perduoti 10 proc. turimų raketų, skirtų oro gynybos sistemoms „Patriot“ ir IRIS-T, kad galėtų apsisaugoti nuo Rusijos atakų, pranešė šalies gynybos ministras Jevhenas Chmara. Kreipimasis buvo išsiųstas Jungtinei Karalystei, Prancūzijai, Vokietijai, Italijai ir Lenkijai.

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„Ukraina jau yra sudariusi sutarčių dėl būsimo priešraketinių raketų tiekimo, todėl siūlo partneriams mainus: perduoti dalį raketų iš turimų atsargų dabar mainais į tiekimą, kuris Ukrainą turėtų pasiekti vėliau“, – pažymėjo J. Chmara.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Siūlo išplėsti bendrą Ukrainos dronų gamybą kitose šalyse

Pasak jo, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms taip pat itin reikia papildomų nešiojamųjų priešlėktuvinių raketų kompleksų (MANPADS).

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„Ukraina tikisi finansavimo naujiems pirkimams ir partnerių turimų sistemų perdavimo iš jų atsargų“, – sakė J. Chmara.

Be to, Ukrainos gynybos ministras pažymėjo, kad 2027 metais šalis galėtų padvigubinti dronų gamybą, jeigu finansavimas būtų skirtas laiku.

„Siūlome ne tik padidinti pirkimus, bet ir išplėsti bendrą Ukrainos dronų gamybą kitose šalyse“, – pareiškė J. Chmara.

Jis pridūrė, kad tai leistų ne tik aprūpinti Ukrainą reikiamu dronų kiekiu, bet ir sustiprintų šalių partnerių gynybinius pajėgumus.

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