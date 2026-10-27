Oleškuose skelbiamos paliaubos: numatyta svarbi operacija

Rusija naktį patvirtino, kad nuo 3 val. (1 val. Grinvičo laiku) Oleškų apylinkėse galioja paliaubos, kurios tęsis visą humanitarinės operacijos laikotarpį.
Miesto gyventojams, kuriems reikia pagalbos, numatoma pristatyti maisto ir vaistų, taip pat rengiamasi sudaryti sąlygas žmonėms vėl laisvai judėti po miestą. Susitarimą patvirtino ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas Kyjive.
Oleškai yra visiškai užminuoti, todėl Ukrainos pajėgos kartais buvo priverstos naudoti dronus humanitarinei pagalbai į miestą pristatyti. Daugelį šių bepiločių orlaivių Rusijos kariai numušė. Pagal susitarimą dabar numatoma išminuoti teritoriją, kad būtų galima įrengti saugų humanitarinį koridorių. Kol kas neaišku, ar maždaug 2 tūkst. mieste tebegyvenančių žmonių bus leista išvykti.
Susitarti dėl paliaubų padėjo Melania Trump
Vašingtono teigimu, humanitarines paliaubas inicijavo Baltieji rūmai. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pareiškė, kad tarpininkauti Maskvai ir Kyjivui susitariant dėl vietinių paliaubų padėjo pirmoji ponia Melania Trump.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pabrėžė, kad laikinos paliaubos taikomos tik humanitarinei operacijai. Jis paragino žmones šiuo laikotarpiu itin atsargiai vertinti gaunamą ir platinamą informaciją.
„Nepasitikėkite nepatikrintais pranešimais ir neskleiskite gandų apie maršrutus, laiką ir vietas, kur juda žmonės bei humanitarinės pagalbos vilkstinės“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame pareiškime nurodė Generalinis štabas.
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