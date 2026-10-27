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Karas Ukrainoje
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Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.
Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis: apgadintas tiltas, ligoninėse išdužo langai
Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.
„Smūgis kliudė Pietinį tiltą. Taip pat apgadinta ant tilto esanti metro infrastruktūra“, – platformoje „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko, o miesto pareigūnai pridūrė, kad traukinių eismas tiltu sustabdytas.
Kiek anksčiau V. Klyčko informavo, kad vėlų pirmadienį per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje vienas žmogus žuvo, o dar aštuoni buvo sužeisti.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino Ukrainos apšaudymą dronais ir raketomis, todėl Kyjive – mieste, kuriame gyvena apie 3 mln. žmonių – beveik nuolat kaukia pavojaus sirenos.
Per naujausią Maskvos smūgį sostinėje nukentėjo medicinos įstaigos, nurodė V. Klyčko ir pridūrė, kad „sprogimo banga išdaužė reanimacijos skyriaus langus“.
„Kitoje to paties rajono gydymo įstaigoje langai taip pat išbyrėjo dviejose palatose. Nei pacientai, nei medicinos darbuotojai nenukentėjo“, – socialiniuose tinkluose teigė jis.
Per kitą ataką „taip pat pataikyta į negyvenamosios paskirties pastatą. Pirminiais duomenimis, prie vieno iš rajone esančių prekybos centrų žuvo vienas žmogus", sakė V. Klyčko.
Smūgis netoli vienam iš Kyjivo universitetų priklausančio bendrabučio išdaužė pastato langus, buvo sužeista 20 metų moteris, teigė V. Klyčko.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad „Rusijos balistinės raketos smogė Kyjivo universiteto teritorijai ir apylinkėms – pačiam studentų miesteliui, Kioto parkui, teritorijai prie metro stoties ir gyvenamiesiems namams“.
„Raketos pataikė į itin tankiai apgyvendintas vietas, kur šalia nėra jokių karinių objektų. Tai buvo smūgis tiesiai į miestą, į jo infrastruktūrą“, – socialiniuose tinkluose rašė jis.
Smūgiai suduoti likus kelioms valandoms iki numatomų paliaubų nuniokotame, Rusijos okupuotame Oleškų mieste pradžios, kelis mėnesius pasirodant pranešimams, kad vietos gyventojams itin trūksta maisto, vandens ir vaistų.
Maskva pirmadienį pareiškė apsvarstysianti galimybę sudaryti daugiau lokalių paliaubų humanitariniais tikslais, tačiau patikino nemažinsianti bendro karo tempo, šalims ruošiantis kitą mėnesį, tarpininkaujant JAV, atnaujinti įstrigusias derybas.