Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis: apgadintas tiltas, ligoninėse išdužo langai

2026-10-27 06:59 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-27 06:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

 Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.

 Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.

REKLAMA
0

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:59

Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis: apgadintas tiltas, ligoninėse išdužo langai

 Pranešus apie kelias į Ukrainos sostinę paleistas balistines raketas, per Rusijos smūgį Kyjive apgadintas svarbus tiltas per Dniepro upę, antradienį pranešė miesto meras.

„Smūgis kliudė Pietinį tiltą. Taip pat apgadinta ant tilto esanti metro infrastruktūra“, – platformoje „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko, o miesto pareigūnai pridūrė, kad traukinių eismas tiltu sustabdytas.

Kiek anksčiau V. Klyčko informavo, kad vėlų pirmadienį per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje vienas žmogus žuvo, o dar aštuoni buvo sužeisti.

Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino Ukrainos apšaudymą dronais ir raketomis, todėl Kyjive – mieste, kuriame gyvena apie 3 mln. žmonių – beveik nuolat kaukia pavojaus sirenos.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Per naujausią Maskvos smūgį sostinėje nukentėjo medicinos įstaigos, nurodė V. Klyčko ir pridūrė, kad „sprogimo banga išdaužė reanimacijos skyriaus langus“.

„Kitoje to paties rajono gydymo įstaigoje langai taip pat išbyrėjo dviejose palatose. Nei pacientai, nei medicinos darbuotojai nenukentėjo“, – socialiniuose tinkluose teigė jis.

Per kitą ataką „taip pat pataikyta į negyvenamosios paskirties pastatą. Pirminiais duomenimis, prie vieno iš rajone esančių prekybos centrų žuvo vienas žmogus", sakė V. Klyčko.

Smūgis netoli vienam iš Kyjivo universitetų priklausančio bendrabučio išdaužė pastato langus, buvo sužeista 20 metų moteris, teigė V. Klyčko.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad „Rusijos balistinės raketos smogė Kyjivo universiteto teritorijai ir apylinkėms – pačiam studentų miesteliui, Kioto parkui, teritorijai prie metro stoties ir gyvenamiesiems namams“.

„Raketos pataikė į itin tankiai apgyvendintas vietas, kur šalia nėra jokių karinių objektų. Tai buvo smūgis tiesiai į miestą, į jo infrastruktūrą“, – socialiniuose tinkluose rašė jis.

Smūgiai suduoti likus kelioms valandoms iki numatomų paliaubų nuniokotame, Rusijos okupuotame Oleškų mieste pradžios, kelis mėnesius pasirodant pranešimams, kad vietos gyventojams itin trūksta maisto, vandens ir vaistų.

Maskva pirmadienį pareiškė apsvarstysianti galimybę sudaryti daugiau lokalių paliaubų humanitariniais tikslais, tačiau patikino nemažinsianti bendro karo tempo, šalims ruošiantis kitą mėnesį, tarpininkaujant JAV, atnaujinti įstrigusias derybas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų